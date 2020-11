Leggiamo insieme la classifica dei segni e le previsioni dello zodiaco per l’oroscopo di oggi 25 novembre. Ecco cosa c’è da sapere.

Che cos’hanno in serbo per noi le stelle nella giornata di oggi?

Ecco la classifica dei segni più amati (e quelli meno) dai pianeti per la giornata di oggi, mercoledì 25 Novembre.

Poi possiamo leggere le previsioni accurate per ogni segno.

Scopriamo cosa è meglio fare (e non fare) oggi!

Oroscopo di oggi 25 Novembre: classifica e previsioni segno per segno

Le stelle di oggi sono favorevoli a tutti i nati sotto il segno di Leone, Scorpione, Sagittario ed Acquario.

Chi, invece, appartiene al segno Toro, Ariete, Gemelli e Pesci può aspettarsi un mercoledì senza problemi, molto tranquillo. Un buon momento per riflettere sui proprio obiettivi o sulla propria vita.

Invece Cancro, Bilancia, Vergine ed Capricorno dovranno prepararsi ad una giornata decisamente poco piacevole.

Ecco tutte le previsioni accurate per ogni segno dello zodiaco, per l’oroscopo di oggi, mercoledì 25 Novembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

Gli amici nati sotto il segno dell’Ariete si trovano oggi in una posizione decisamente buona: se sarete cauti e moderati con le parole non avrete nessun problema.

Oggi, infatti, sarete distratti dal futuro: dovete prendere delle decisioni importanti e, proprio per questo, mettervi fretta è inutile.

Sul lavoro meglio concentrarsi il più possibile; in amore, invece, ci sono dei problemi in più. Mantenete la calma e tutto andrà bene.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 25 Novembre Toro

Una giornata tutto sommato tranquilla per gli amici del Toro. In questo momento vi sembra ci sia qualche problema lavorativo e, quindi, anche legato alle finanze.

Meglio pensare ad un piano per mettere da parte qualche soldo oppure evitare spese inutili, soprattutto oggi!

Sull’amore vi trovate di fronte ad un bivio: continuare nella stessa, tranquilla, maniera od iniziare una nuova avventura?

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Giornata in ripresa per i Gemelli: nonostante le brutte ultime notizie amorose, infatti, vi troverete ad essere e sentirvi più forti che mai.

Questo è il momento di concentrarvi sul lavoro, cercando di sviluppare in ogni maniera la vostra vena creativa: i risultati arriveranno presto.

Una menzione speciale riguardo la salute: avete bisogno di più aria fresca.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Giornata negativa per gli amici del Cancro; sul fronte lavorativo dovete farvi sentire di più, altrimenti vi ritroverete incastrati in una situazione difficile.

L’equilibrio che avete conquistato da poco è veramente molto poco stabile: trovate il modo di imporvi!

L’amore in questo momento è, stranamente, lontano dai vostri pensieri: forse è il caso di impegnarsi un po’ di più per non sparire dal radar di familiari e partner.

Attenti al freddo: potreste essere soggetti a qualche brutto sintomo influenzale.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 5

Oroscopo di oggi 25 Novembre Leone

Giornata positiva, finalmente, per il Leone. Dal punto di vista lavorativo, infatti, la situazione inizia decisamente a migliorare.

Meglio prepararsi oggi per eventuali appuntamenti lavorativi che arriveranno tra poco: vi verrà chiesto di sfoggiare tutta la vostra creatività e potrete fare come volete!

Sul fronte sentimentale trovate finalmente la pace: le discussioni si sono placate e state vivendo un bel momento. Fatene tesoro!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Giornataccia per tutti gli amici nati sotto il segno della Vergine: il Sole è in transito negativo nel tuo segno e ti impedisce di concentrarti su amore e sentimenti.

Ti sembra di essere solo ma così non è: meglio avere considerazione anche per quello che provano gli altri!

Sul lavoro ci sono dei problemi, forse legati al vostro passato: qualcuno sta cercando di mettervi in cattiva luce. Sforzati di essere inappuntabile.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Bilancia

Un’altra giornata poco positiva per gli amici della Bilancia: purtroppo, infatti, il lavoro assorbe tutte le vostre energie e vi rende scontrosi e poco felici.

Con il partner ed in amore siete in rotta completa: meglio cercare di evitare le discussioni. Dovete fare il pieno di energie perché ultimamente vi sentite veramente stanchi: tutta colpa degli impegni lavorativi che sono tanti e vi stanno sommergendo.

Cercate di ridurre lo stress, magari dedicandovi al vostro hobby preferito.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 25 Novembre Scorpione

Giornata positiva per lo Scorpione che continua ad eccellere nel lavoro.

Oggi, una scelta vincente vi metterà in ottima luce e vi permetterà di avere più spazio di manovra: meglio per voi!

In amore siete i più richiesti, potete scegliere tra una schiera di ammiratori adoranti. Cercate di riguardarvi solo dal punto di vista della salute: troppi impegni e troppo lavoro possono avere un brutto effetto sul vostro fisico.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Le stelle ed i pianeti guardano con benevolenza, oggi, a tutti coloro che sono nati sotto il segno del Sagittario. Sul fronte lavorativo, infatti, le nubi si diradano e vi trovate, di colpo, a portata di mano proprio l’obiettivo che desideravate di più. Attenti a non scivolare proprio all’ultimo!

In amore oggi è la giornata giusta per dichiararsi a qualcuno di speciale: che sia una persona nuova od il vostro partner, sappiate che oggi non potete sbagliare.

Amore: 10

10 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata poco positiva per il Capricorno, che si trova a dover gestire una mole di lavoro non indifferente.

Vi arrivano numerose opportunità ma non potete, sicuramente, far fronte a tutte: meglio cercare di prendersi un momento di calma e decidere con coscienza!

Troppo lavoro, infatti, vi allontana dalla famiglia e dai sentimenti: potrebbe esserci qualche incomprensione con il partner. Rimandate, per quanto possibile, le discussioni.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo di oggi 25 Novembre Acquario

La giornata di oggi dell’Acquario sarà indubbiamente positiva. Vi trovate in un momento speciale dal punto di vista dell’amore e vi sentite felici ed amati. Cosa c’è di meglio?

Sul lavoro avrai idee brillanti che possono portare a risultati veramente molto positivi: fai attenzione, però, a non calcare troppo la mano e perderti nei dettagli.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Una giornata tranquilla per gli amici dei Pesci che, oggi, dovrebbero cercare di concentrarsi di più sul lavoro.

Se sentite che è arrivato il momento di imporvi è perché, ultimamente, avete faticato decisamente tanto. Fate le vostre richieste in maniera diretta e se non vengono accolte volgete il vostro sguardo altrove.

In amore c’è la possibilità che nasca qualcosa di nuovo ma meglio non aspettarsi incontri fortuiti oggi.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Come ogni giorno, ricordatevi di controllare anche le previsioni del meteo per la giornata di oggi, mercoledì 25 Novembre.

A domani!