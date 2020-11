Programmi Tv oggi 26 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 26 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o qualsiasi sport vi piaccia, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 26 novembre: intrattenimento e reality oggi

Per quel che riguarda l’intrattenimento, stasera la fanno da padroni due dei reality più amati dagli italiani: X Factor ed il Grande Fratello Vip.

Il talent musicale sarà in onda a partire dalle 21.15 su Sky Uno, con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che giudicheranno le nuove voci italiane.

Sempre alle 21.15, su Mediaset Extra, Alfonso Signorini condurrà un’altra puntata live dalla casa del GF VIP.

La novità della serata è invece il programma di Massimo Ranieri, su Rai3, “Qui e adesso”, dove l’artista si racconterà insieme ad altri amici.

Per chi vuole mischiare attualità e risate, alle 21.18 su Italia Uno ci sarà “Le Iene Show“.

A chi invece interessa l’approfondimento politico, appuntamento su Rete4 con “Dritto e rovescio” e su La7 con “Piazzapulita”.

Film in tv oggi: omaggio a Rita Levi Montalcini

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera ce n’è davvero per tutti i gusti. Segnaliamo il terzo episodio della saga di Harry Potter “Il prigioniero di Azkaban” e la pellicola dedicata alla vita di Rita Levi Montalcini, interpretata da Elena Sofia Ricci.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai1 21:25 Rita Levi-Montalcini

Rai Movie 21:10 Snowden

Canale 5 21:21 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Iris 21:00 Viaggio in Paradiso

Italia 2 21:10 Blade Trinity

La 5 21:10 Quello che so sull’amore

Cielo 21:20 Conan the Barbarian

Rai Premium 21:20 Katie Forde – Il bacio del ricordo

Holidaze – Il Ringraziamento con i miei

Spike 21:30 Uomini di parola 2012

Canale 20 Mediaset 21:04 Downsizing – Vivere alla grande

Cine 34 21:00 Bingo Bongo

Programmi di oggi: lo sport in tv

Settimana di coppe europee. Oggi tocca all’Europa League con tre squadre italiane impegnate: Milan, Napoli e Roma. In particolare il match dei giallorossi sarà trasmesso anche in chiaro su TV8 a partire dalle 20.55.

Per chi invece ama il pattinaggio sul ghiaccio, alle 20.30 su Rai Sport ci sarà la gara di Pattinaggio di Figura su ghiaccio Femminile in diretta da Mosca.