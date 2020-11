Riconosci questo bambino? E’ una star internazionale

Riconosci questo bambino? Il suo nome è Marshall Bruce, ma il mondo intero lo conosce grazie al suo nome d’arte. E’ una star internazionale

Riesci a riconoscere questo bambino? Si chiama Marshall ma nessuno lo chiama così, probabilmente nemmeno a casa ormai.

Questa foto è stata scattata sul finire degli anni ’70, quando la celebrità misteriosa aveva 7 anni.

E’ impossibile dire dove sia stata scattata, nei primi anni di vita ha girato talmente tanto che forse non lo sa neanche lui.

E’ nato negli Stati Uniti d’America, esattamente nel Missouri, anche se sarà un altro stato che lo renderà celebre.

E’ americano ma ha origini europee, precisamente britanniche, tedesche, svizzere, polacche e lussemburghesi.

Il bambino di questa foto è un famosissimo rapper. Oggi si occupa anche di produzione discografica.

Ha anche recitato in alcuni film per il cinema e la televisione. Uno in particolare è molto conosciuto dagli ‘over 30’.

Un suo album pubblicato nel 2002 è stato il più acquistato dell’anno negli Stati Uniti, con 7.9 milioni di copie vendute.

Riconosci questo bambino? Il suo soprannome è anche una canzone

Allora, riconosci questo bambino? Il personaggio di oggi, ammettiamolo, non era complicato. Abbiamo anche detto il suo nome.

E’ vero, nessuno lo conosce col nome di battesimo ma col nome d’arte.

I fan più accaniti lo invocano usando il soprannome, che è ‘Slim Shady’.

Adesso è chiaro a tutti che si tratta di Eminem, all’anagrafe Marshall Bruce Mathers III.

Vediamo un po’ nel dettaglio quali sono i momenti più importanti della sua vita, professionale e non solo.

Emimen, carriera, biografia e successo con The Slim Shady LP

Marshall Bruce Mathers III nasce a St. Joseph (Missouri) il 17 ottobre 1972.

I suoi genitori sono due musicisti spesso senza soldi che girano l’America in cerca di fortuna.

Dopo una separazione violenta dal padre, si stabilisce con la madre a Detroit nel 1984.

Ha seri problemi con i suoi compagni di scuola, con i quali fa fatica a socializzare.

E’ probabilmente per questo che si appassiona al rap e inizia a farsi notare da alcuni discografici di Detroit.

Con lo pseudonimo di Eminem pubblica nel 1996 il suo primo album, Infinite, che non riscuote un grosso successo.

Con il singolo Just Don’t Give a Fuck del 1997 il suo nome inizia a circolare negli Stati Uniti.

Il vero successo arriva nel 1999 con l’album The Silm Shady LP, che vende quasi mezzo milione di copie in due settimane.

In questo album sono presenti alcuni dei suoi più importanti successi come My Name Is e Guilty Conscience.

La fama internazionale, però, arriva nel 2000, quando pubblica The Marshall Mathers LP, album che contiene il singolo Stan.

Stan, interpretato insieme a Dido, è una delle canzoni più ascoltate nelle radio di tutto il mondo tra il 2000 e il 2001.

The Marshall Mathers LP contiene anche altri successi, come The Real Slim Shady e The Way I Am.

Da quel momento vive alcuni anni all’apice della sua carriera, pubblicando altri due album in tre anni, entrambi di successo.

Nel 2002 recita in 8 Mile, film che riscuote critiche positive ed è venduto in tutte le sale del mondo.

Dal 2005 in poi si dedica principalmente alla produzione, infatti dal 2009 ad oggi, Eminem ha pubblicato “soltanto” sei album.

La sua etichetta si chiama Shady Record, che negli ultimi ha scritturato diversi artisti di successo.

Grazie a Lose Yourself ha vinto il Premio Oscar nel 2003 come miglior canzone originale.

Marshall Bruce Mathers III, in arte Eminem, vita privata e controversie

Eminem ha sposato Kimberly Ann Scott nel 1999, dopo averla conosciuta a scuola.

I due hanno divorziato una prima volta nel 2001, quando Kim, disgustata per il testo di una canzone, aveva anche tentato il suicidio.

La coppia si è risposata nel 2006, per poi divorziare nuovamente dopo appena tre mesi.

Eminem ha una figlia che si chiama Hailie Jade Mathers, nata il 25 dicembre 1995, avuta con Kim.

I testi delle sue canzoni gli hanno portato diversi problemi. Ha dovuto difendersi da alcune accuse.

Quando è stato accusato di omofobia, ha duettato con Elton John, per dimostrare che le accuse fossero infondate.

Alcuni suoi testi sono stati accusati di essere razzisti e violenti. Eminem anni dopo ha chiesto scusa per le frasi contestate.

A causa delle canzoni Kill You e Kim, dedicate alla moglie, è stato accusato di misoginia.

"May I have your attention please?" #MMLP20 capsule hits the store Thursday – sign up for first access. https://t.co/SmgPZjA341 pic.twitter.com/I2wT6mdi5X — Marshall Mathers (@Eminem) October 26, 2020

Questi testi hanno portato al primo divorzio tra Eminem e Kim, nel 2001.

Infine, ha provocato e litigato con tanti artisti famosi, che a volte ha scimmiottato nei suoi video.