By

Covid Italia, tre regioni passano in area arancione e due in area gialla: la firma del ministro Speranza sta per arrivare e sa di liberazione

Le misure volute dall’ultimo Dpcm stanno funzionando e l’Italia è pronta per cambiare amcora una volta colore. In serata infatti dovrebbe arrivare la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, su una nuova ordinanza per disporre diversi cambi.

In particolare la promozione dall’area rossa a quella arancione per Lombardia, Piemonte e Calabria. Passeranno invece nell’area gialla Liguria e Sicilia. E l’ordinanza sarà in vigore da domenica 29 novembre.

Una decisione che arriva dopo l’ultimo report di Iss-Ministero della Salute relativo con il monitoraggio dell’epidemia di Coronavirus in Italia. L’indice Rt di contagio complessivo è sceso a 1,08 ma ci sono ancora almeno dieci regioni ancora a rischio alto. Allo stesso modo però in 4 Regioni l’Rt attuale è inferiore a 1.

Proprio per questo non è ancora il momento per allentare le misure. Fondamentale è evitare tutte le occasioni di contatto con persone fuori dal nucleo abitativo di appartennenza a meno che non siano strettamente necessarie. Allo steso modo tutti devono continuare ad osservare le solite misure igienico-sanitarie con distanziamento e uso corretto delle mascherine

Covid, l’Italia cambia colore: quali sono le 10 regiokni considerate a rischio

Ma quali sono secondo l’Istituto superiore della sanità le 10 regioni ancora a rischio? Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna e Toscana, oltre a Lombardia e Calabria. Quest’ultima in particolare è stata inserita a titolo perché non esiste un dato completo per la stima corretta dell’Rt.

“Delle 10 aree a rischio alto -. si legge nel report – o ad esso equiparate, 5 presentano una trasmissibilità calcolata al 4 novembre compatibile con uno scenario di trasmissione 2. Le 5 restanti hanno uno scenario di tipo 1, tranne in un caso.

Ecco le prime reazioni al cambio di colore per alcune regioni:

oh che bello dopo 1 mese il mio paese passa da #zonarossa a #zonaarancione evviva! adesso finalmente potrò continuare a non poter fare una beata mazza visto che non cambia assolutamente niente! pic.twitter.com/t49PePZxs3 — B (@beppecommenta) November 27, 2020