Maltempo in Sardegna, tre morti e un disperso a Bitti

Maltempo in Sardegna, il bilancio provvisorio è di tre morti e un disperso nel paese di Bitti. Frane e allagamenti nel Nuorese

Due uomini e una donna morti a Bitti, nel Nuorese, più un disperso. Un bilancio tragico, quello del violento nubifragio che dalla notte scorsa ha interessato il paese provicamndo frane, smottamenti e fiumi di acqua per le strade cittadine.

Secondo le informazioni dei carabinieri, le tre vittime (delle quali non sono state rese note le generalità) erano nel centro abitato quando sono state investite dall’acqua e dal fango. In particolare un uomo era a bordo della sua auto, un furgone pick up, e le altre due nello scantinato della loro casa.

Tutte le strade interne di Bitti sono allagate e le forze dell’ordine faticano a fronteggiare tutte le richieste degli abitanti anche perché le comunicazioni telefoniche sono difficoltose

Sytesse diffciltà che stanno incontrado gli abitanti di Galtellì, altro paese ad una quarantina di chilometri, E in mattinata è rimasta chiusa per alcune ore la strada tra Nuoro e Lanusei, a causa di smottamenti.

Piogge abbondanti e vento forte anche a Cagliari e prvincia. In lparticolare nel capoluogo una mareggiata ha spazzato via la spiaggia del Poetto, la più famosa in città. E la mente torna alla tragica alluvione del 2013 che aveva provocato 19 morti in tutta la Sardegna. In effetti le previsioni meteo 28 novembre annunciavano pioggia, ma questa devastazione non era attesa.

Maltempo in Sardegna, le prime immagini da Bitti sono impressionanti: i tweet di dolore

Come spesso succede, tocca ai social essere la prima fonte di informazione in caso di tragedie. Le immagini arrivate da Bitti, con la viuolenza dell’acqua, fanno impressione e i commenti sono di dolore e desolazione.

#Bitti, acqua e lacrime.

Paese completamente isolato, 3 morti e 1 disperso. Manco il tempo di risollevarsi da Cleopatra, manco il tempo di respirare per il covid.

Oggi tutti i miei pensieri sono lì. pic.twitter.com/7JJbzezntJ — Caterina Sanna (@Caterina_Sanna) November 28, 2020

Vi scrivo da #Bitti, dove si teme l’arrivo di una seconda ondata di acqua e fango. Se siete in #Sardegna state chiusi in casa, non mettevi in macchina. La situazione è grave e si teme il peggioramento #AllertameteoSAR @insopportabile pic.twitter.com/tLC37h6fnD — Nicola Pinna (@nicola_pinna) November 28, 2020

#Bitti, #Sardegna, Italia. 2020. In poche ore è caduta l’acqua di un anno e sembra di assistere ad una strada appena bombardata. Con calma poi andrebbero anche fatte ulteriori considerazioni, dato che non è certo la prima volta che accade, e non solo lì.#maltempo #28novembre pic.twitter.com/vwMdVlribJ — Andrea Pecchia (@andrea_pecchia) November 28, 2020