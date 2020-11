Programmi Tv oggi 28 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 28 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o qualsiasi sport vi piaccia, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 28 novembre: intrattenimento e reality oggi

Per quanto riguarda l’intrattenimento, il sabato sera si rinnova l’appuntamento con uno degli show più amati dagli italiani.

Su Canale 5 infatti ci sarà “Tu si que vales”, lo show condotto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari in cui i concorrenti dovranno convincere la giuria in soli due minuti di tempo.

Su Rai1 invece, terminato “Ballando con le stelle”, ci sarà la miniserie “Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa”. La serie racconta la vita, le lotte e gli amori di una delle eredi della famiglia che ancora oggi è un must in produzioni di penne, matite e articoli per la scrittura ed il disegno.

Film in tv oggi: Seven e La bella e la Bestia

Se invece siete intenzionati a godervi un bel film, stasera dovrete fare una scelta: accontentare i vostri figli o gustarvi un classico?

Nel primo caso sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20: è in programma il remake cinematografico de “La bella e la bestia”.

Altrimenti lasciatevi trascinare da Brad Pitt e Morgan Freeman nella spasmodica ricerca del criminale che uccide seguendo i sette vizi capitali in “Seven”, su Iris alle 21.

Ecco tutti i film in programma stasera:

Rai 4 21:20 Gotti – Il primo padrino

Rai Movie 21:10 A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia

Italia 1 21:20 La Bella e la Bestia 2014

Rete 4 21:22 The Bourne Legacy

Iris 21:00 Seven

Italia 2 21:11 La bambola assassina 2

La 5 21:10 Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato

Cielo 21:30 Linda

La7 21:15 Un colpo perfetto

TV8 21:30 Un Natale da favola

TV2000 21:30 Un adorabile testardo

Rai Gulp 20:40 Il ragazzo e il grande elefante

Rai Storia 21:10 Toto’ cerca casa

Paramount 21:10 Mystic pizza

Spike 21:30 Caos

Cine 34 21:00 Il bianco il giallo il nero

Programmi di oggi: lo sport in tv

Torna la Serie A con la nona giornata del campionato italiano. Alle 15 apre il weekend Sassuolo-Inter, alle 18 ci sarà Benevento-Juve. Stasera, in diretta su DAZN alle 20.45, l’Atalanta sfida in casa il Verona.

Se siete invece amanti della pallavolo, su RaiSport ci sarà una sfida di Serie A1 Femminile.