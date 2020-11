L’ultimo lunedì di Novembre è arrivato! Quali saranno le previsioni dell’oroscopo di oggi, 30 Novembre, per tutti i segni zodiacali? Eccole.

L’ultimo giorno di Novembre è arrivato ed è proprio un lunedì.

Cosa hanno in mente le stelle per noi nella giornata di oggi?

Scopriamolo insieme leggendo l’oroscopo di oggi, lunedì 30 Novembre: prima guardiamo alla classifica dei segni e poi leggiamo tutte le previsioni accurate per ognuno.

Oroscopo di oggi 30 Novembre 2020: previsioni e classifica dei segni zodiacali

La classifica dei segni zodiacali di oggi, lunedì 30 Novembre, mette fra le prime posizioni tutti i nati sotto il segno della Bilancia, Pesci, Sagittario e Scorpione.

A metà classifica, invece, troviamo Cancro, Leone, Vergine ed Acquario: la loro giornata sarà stabile e senza troppi scossoni.

Le ultime posizioni, invece, sono occupate da Toro, Ariete, Capricorno e Gemelli: questo lunedì ed inizio settimana, purtroppo, non saranno dei migliori.

Leggiamo ora tutte le previsioni accurate per i segni dello zodiaco per la giornata di oggi, 30 Novembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

Gli amici dell’Ariete passeranno una giornata decisamente difficile.

Siete diffidenti e sospettosi, temete che qualcuno vicino a voi non si stia comportando al meglio. Forse questi sospetti hanno un fondamento e, in tal caso, sarebbe meglio risolvere subito la faccenda!

Voi, però, oggi avete deciso di ritrarvi e di evitare i problemi rifugiandovi in un mondo tutto vostro. Purtroppo, questa non è la soluzione!

Imparate dalla giornata di oggi e cercate di non commettere sempre gli stessi errori.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Un brutto lunedì quello che dovranno affrontare tutti i nati sotto il segno del Toro. Oggi, infatti, vi aspettano discussioni in famiglia ed in amore e vi troverete a faticare molto a lavoro.

La vostra mente, infatti, è altrove e, purtroppo, vi risulterà molto difficile concentrarvi ed essere produttivi.

Se possibile provate a prendervi un momento di pace e tranquillità per pensare a cosa c’è che non va nella nostra vita.

I problemi sentimentali dovrebbero risolversi tra poco: tenete duro!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 30 Novembre Gemelli

I Gemelli sono talmente rapiti da un nuovo incontro che non si rendono neanche conto che la loro vita sta andando a rotoli.

Fate attenzione!

Siete rimasti folgorati da qualcuno di nuovo e, forse, state cercando inconsciamente di emularlo.

Nel frattempo, però, dovreste concentrarvi di più sul lavoro: non lasciate che questa nuova passione ostacoli tutto il resto!

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Questo lunedì inizia in maniera decisamente equilibrata per tutti gli amici nati sotto il segno del Cancro.

Se sul fronte sentimentale, infatti, tutto va bene e vi sentite in perfetta sintonia con il partner, dal fronte lavorativo arrivano, purtroppo, cattive notizie.

Niente di preoccupante, badate bene: ultimamente, però, state diventando estremamente eccessivi sul lavoro e questo potrebbe scontentare qualche collega.

Per fortuna l’amore arriva in vostro soccorso: anche chi è single, infatti, può contare sul supporto delle stele. Un incontro è in arrivo!

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Giornata in ripresa per il Leone che forse, proprio oggi, riuscirà a venire a capo di un problema che lo ha molto assillato negli ultimi giorni.

Di certo, però, non è questo il momento per gongolarsi: in amore ed in famiglia avete qualche brutta uscita da farvi perdonare e potete iniziare cercando di fare qualcosa di carino per gli altri.

Sul lavoro, poi, è giunto il momento di impegnarsi senza fare paragoni con gli altri: questo vostro atteggiamento è molto spesso deleterio e vi impedisce di raggiungere i vostri obiettivi.

Non cascateci anche oggi!

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 9

Oroscopo di oggi 30 Novembre Vergine

Un lunedì tranquillo aspetta anche tutti coloro nati sotto il segno della Vergine. In questi giorni state riscoprendo il valore di esaudire i piccoli desideri e concedervi qualche gioia legata ai beni materiali.

Il lavoro va bene e vi trovate in una posizione ottima per iniziare a fare qualche piccola spesuccia: insomma, la giornata di oggi è ottimale per farvi un regalo. Approfittatene!

In amore ed in salute c’è qualcosa che disturba le stelle ed il vostro cielo di oggi: meglio stare riparati e non esporsi a inutili intemperie.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 6

Oroscopo oggi Bilancia

Questa è un’ottima giornata per tutti gli amici della Bilancia: vi sentite pieni di energia e scoppiate di voglia di fare. Ottimo per il lavoro, che attaccherete con una tenacia sicuramente fuori dal comune.

In amore vi sentite, forse, un po’ distaccati dal partner e soffrite la mancanza di abbracci e fisicità. Non preoccupatevi, però, la vostra situazione migliorerà presto!

Le stelle vi dicono di stare attenti alle amicizie: forse, più tardi questa settimana, potreste fare una confidenza alla persona sbagliata.

Amore: 7

7 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo di oggi 30 Novembre Scorpione

Gli affari ed il lavoro vanno bene e quindi, cari amici dello Scorpione, oggi sarete felici ed accomodanti: chi vi sta vicino potrebbe essere sorpreso dal vostro atteggiamento!

Una questione di soldi, comunque, potrebbe diventare presto un vostro chiodo fisso: date un’occhio alle finanze!

Venere e Nettuno stanno complottando per rendervi davvero irresistibile agli occhi degli altri: non approfittatene!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Tra tutti i segni dello zodiaco il Sagittario è quello che si trova nella condizione fisica migliore.

Finalmente vi sentite bene, in pace con voi stessi e con gli altri. La vostra forza si trasforma in pace dei sensi e felicità: in amore ogni vostra mossa va a buon fine, soprattutto se siete single.

Sul lavoro, invece, potete tranquillamente affrontare gli ultimi impegni di quest’anno: un cambiamento è in vista.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 10

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata negativa per i nati sotto il segno del Capricorno. L’aspetto che va più male è proprio quello che vi sta più a cuore: il lavoro.

Solitamente siete pronti, scattanti e in grado di portare immediatamente a casa il risultato; oggi, invece, lavorare sarà quasi impossibile.

Per evitare mal di testa ed inutili malumori, il consiglio delle stelle è di staccare un po’ dal lavoro se potete. Oggi, in ogni caso, non combinerete un bel niente!

In amore ci sono buone notizie per i single ma è tutto ancora in divenire: aspettate senza fare passi falsi!

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo di oggi 30 Novembre Acquario

Oggi non succederà niente di particolare nella giornata dell’Acquario. Sull’amore ci potrebbe essere qualche problema legato al fatto che faticate a mettervi nei panni dell’altro e quindi, all’orizzonte, ci potrebbe essere qualche piccola discussione.

Sul lavoro, fortunatamente, tutto procede per il meglio: il consiglio delle stelle è quello di non rifiutare le collaborazioni ed imparare il primo possibile a lavorare con gli altri.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Venere guarda benevolmente tutti coloro nati sotto il segno dei Pesci e la sua influenza si sente in maniera decisa soprattutto oggi.

Sarete infatti calmi e pacati, sicuri di voi stessi ed incredibilmente attraenti!

Oggi è una buona giornata per affrontare una discussione difficile e delicata: riuscirete ad ottenere quello che volete senza scontentare nessuno.

Soprattutto sul lavoro oggi potete permettervi veramente di fare quello che volete: non potrete assolutamente sbagliare.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Ora che avete letto le previsioni dell’oroscopo di oggi vi manca solo di controllare il meteo di questo lunedì 30 Novembre per scoprire che tempo farà in giornata.

Adesso non avete più nulla da temere dalla giornata di oggi!