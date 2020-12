Massimo Boldi e Christian De Sica, un cinepanettone fuori dal mondo

Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme nel classico film di Natale, ma solo in streaming. Sarà un cinepanettone fuori dal mondo

Ormai abbiamo poche certezze a Natale, specie quest’anno. Ma una c’è: Massimo Boldi e Christian De Sica, ancora insieme e ancora in un cinepanettone anche se non tutto sarà come al solito. Con le sale chiuse a tempo indeterminato, ‘In vacanza su Marte‘ sarà disponibile solo in streaming e on demand.

Hanno cominciato a recitare insieme negli anni ’80 in ‘Yuppies 2‘ e da allora non si sono più mollati costruendo un successo di botteghino dopo l’altro. ‘Frateli d’Italia’, i due capitolo di ‘Vacanze di Natale’ che hanno aperto gli ann Novanta, la saga di ‘A spasso nel tempo’ fino a ‘Natale a Miami‘ del 2005.

Poi la rottura, clamorosa e durata 13 anni. Boldi era appena rimasto vedovo quando nel 2004 morì la moglie Marisa: qualche parola non detta, qualche frase rimasta in sospeso, qualcuno che si è messo in mezzo. Così fino al 2018 hanno viaggiato ognuno per proprio conto ma alla fine hanno anche deciso di riformare la coppia. Sono tornati con un titolo simbolico, ‘Amici come prima‘ e oggi sono ancora qui, ancora loro e ancora con Neri Parenti a dirigerli.

Massimo Boldi e Christian De Sica vanno ‘In vacanza su Marte’: la trama del cinepanettone

Qualche mese fa Christian De Sica intervistato da ‘La Repubblica’ aveva dato un indizio. “Stiamo lavorando con gli sceneggiatori per trovare un’idea valida, ma dobbiamo farlo bene. Dopo tanti film insieme non è facile trovare un’idea valida e con ruoli che siano giusti. Dove saremo questa volta? Con Boldi andrei anche su Marte, con i nostri film abbiamo già girato il mondo”.

Così sarà nel nuovo film, ‘In vacanza su Marte‘. Fabio (Christian De Sica) da anni è scappato dalla moglie e dal figlio Giuslio e ora (siamo nel 2030) è su Marte pronto per sposarsi di nuovo. Ma cosa potrebbe succedere se all’imporvviso in mezzo si mettesse il figlio, anche se improvvisamente invecchiaro e che ha le sembianze di Massimo Boldi?

Nel cast anche Fiammetta Cicogna, Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Herbert Ballerina, Francesco Bruni e Milena Vukotic. Il film potrà essere visto in streaming e on demand, su Sky Primafila, Infinity, Amazon Prime Video, Chili, TIMvision, Google Play, YouTube, PlayStation Store e Rakuten Tv.