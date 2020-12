Come evitare i vetri appannati della nostra automobile

L’inverno è ormai arrivato, e i vetri appannati della nostra automobile possono essere un problema molto fastidioso: come evitare che accada

L’inverno è arrivato e purtroppo bisogna fare i conti con il freddo e l’umidità: uno dei problemi tipici, purtroppo, sono i vetri appannati della nostra automobile. Un inconveniente che non ci consente di guidare in sicurezza, e che rappresenta – di conseguenza – anche un fattore di rischio. Con i vetri appannati, e in particolare il parabrezza, non si vede nulla e mettersi al volante è molto pericoloso. Per questo motivo bisogna evitare che i vetri si appannino, e se questo accade occorre sistemare subito il problema e rendere la visione di nuovo libera e pulita. Ma come fare? Per le auto che hanno il climatizzatore la soluzione è molto semplice: basta accendere l’aria condizionata (meglio se in modalità “auto” dove previsto) e i vetri della nostra auto torneranno puliti molto velocemente.

Vetri appannati in macchina: c’è un rimedio a sorpresa

E’ consigliabile tenerla accesa (regolando la temperatura per non sentire freddo) per tutto il tragitto: in questo modo avremo sempre i vetri perfetti. Se non si ha l’aria condizionata o non si vuole utilizzare, si può adoperare l’aria normale (meno efficace) o il comando apposito per disappannare il parabrezza e il lunotto superiore: tuttavia, questo metodo è rumoroso e viene utilizzato solo in casi gravi. E’ importante, invece, togliere quella patina di umidità che rende difficoltosa la visione della strada. A tal proposito si possono utilizzare anche appositi panni, che però, lasciano i vetri internamente sporchi (poi complicati da pulire) con pelucchi e aloni. Infine, si possono utilizzare le bustine di gel in silice che spesso troviamo nelle confezioni di alcuni prodotti: queste attirano l’umidità e i cattivi odori. Per togliere i vetri appannati queste bustine si possono disporre alla base interna del parabrezza, sul cruscotto. I vetri torneranno puliti e limpidi.

