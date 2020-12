Monoliti nel deserto: svelato il mistero. Ecco chi li ha messi

Si è finalmente risolto il mistero dei monoliti apparsi nel deserto dello Utah e in altre zone del mondo: gli autori sono venuti allo scoperto

Il mistero dei monoliti metallici apparsi misteriosamente nel deserto è finalmente stato svelato. Le strane costruzioni spuntate (apparentemente) dal nulla in vari posti del mondo, tra cui Utah e California negli Stati Uniti e in Romania, hanno origini umane. Chi credeva (e magari sperava) nell’installazione aliena rimarrà deluso. Le strane costruzioni sono opera dell’uomo: i monoliti sono stati rivendicati dal gruppo di artisti del “The Most Famours Artist”, un collettivo di “concettuali”, con a capo il 25enne Matty Mo.

Chi ha messo gli strani monoliti?

Si dovrebbe trattare di uno scherzo, un po’ come quello che nel 2017 trasformò la scritta “Hollywood” a Los Angeles, in “Hollyweed”. E pochi giorni fa gli artisti hanno pubblicato sul loro account Instagram (privato) una foto di una colonna metallica praticamente uguale a uno dei famosi monoliti che sono apparsi nel deserto. E confermare il tutto anche un’emblematica didascalia: “Se qualche collezionista è interessato a un monolite alieno, il costo è di 45mila dollari”.

Il mistero dei monoliti nel deserto risolto? Forse no

E poche ore dopo l’inserzione è davvero spuntata sulla pagina Instagram del gruppo, col costo non proprio irrisorio. L’inserzione parlava di “Autentico monolite alieno”. Le foto che appaiono sembrano essere quelle del blocco metallico nello Utah. Addirittura i simpatici artisti predispongono le spese di spedizione e installazione, che fortunatamente sono incluse nel prezzo. Scherzo, provocazione o mossa commerciale? Sicuramente un mix di queste cose, anche se i monoliti in vendita sono appena 3, e i toni usati dagli artisti sono molto scherzosi. Parlano anche di codici sconti per portare il prezzo da 90mila a 0 dollari, oppure ironizzano su persone che hanno ordinato il monolite ma non lo hanno ricevuto perché è cambiato l’indirizzo di consegna.

Insomma, un intente scherzoso e divertente, anche se – in fondo – nemmeno tanto. Tra il serio e il faceto, il gruppo di artisti forse davvero prova a vedere i monoliti “spacciandoli” per oggetto di “culto”, ma in ogni caso le prove che siano stati loro a installarli sono evidenti. Mancano, però, documentazioni fotografiche precise dei monoliti trovati nei deserti (che intanto sono stati rimossi) e non di esclude che questi “The Famous Artist” provino a calvacare l’onda attribuendosi meriti che non hanno.

