Programmi Tv oggi 9 dicembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 9 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o qualsiasi sport vi piaccia, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 9 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Questa sera su Rai1 alle 21.25 ci sarà un documentario molto interessante condotto da Alberto Angela sulla città di Pompei.

Sempre sulla Rai stasera è in programma su “Chi l’ha visto?”, la storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti.

Su LA7 alle 21:15 c’è spazio per i documentari con “Atlantide”, mentre se preferite un programma di attualità su Rete4 c’è “Stasera Italia” con gli approfondimenti della redazione del TG4.

Film in tv oggi: su Canale 5 “Il silenzio dell’acqua 2”

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera ce n’è davvero per tutti i gusti. Ricordiamo inoltre che su Canale 5 va in onda la miniserie “Il silenzio dell’acqua 2“, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

21:10 Euforia

Italia 1 21:20 X-Men le origini: Wolverine

Iris 21:00 Match point

Cielo 21:15 Tempesta polare

Paramount 21:10 A casa con i suoi

Spike 21:30 Il serpente all’ombra dell’aquila

Canale 20 Mediaset 21:04 First strike

Cine 34 21:00 Immaturi – Il viaggio

Programmi di oggi: lo sport in tv

Settimana di coppe europee. Dopo le sfide di ieri di Lazio e Juventus, oggi tocca a Atalanta ed Inter impegnate nell’ultima giornata di Champions League. Entrambe le squadre dovranno cercare la qualificazione agli ottavi: ai bergamaschi basta un pareggio con l’Ajax, mentre l’undici di Conte dovrà vincere e sperare che Real e Borussia non pareggino.

Per chi invece ama la ginnastica ritmica, alle 20.30 su Rai Sport ci saranno in diretta le finali del Campionato Europeo.