Vivete con noi in diretta le estrazioni del lotto, Superenalotto e Simbolotto di oggi giovedì 10 dicembre 2020. Tutti i numeri dalle 20

Oggi ancora una volta vivremo insieme a voi le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10elotto. I risultati dei giochi a premi saranno disponibili stasera e qualcuno di voi potrebbe essere uno dei fortunati che porta a casa una grande somma in denaro.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10elotto di oggi 10 dicembre 2020

Stasera torna il classico appuntamento con le estrazioni che comprenderà anche il Superenalotto. Infatti martedì scorso, essendo 8 dicembre, non ci sono state estrazioni ed il Superenalotto è stato anticipato al 7 dicembre.

Nell’ultima estrazione straordinaria del Superenalotto sono usciti i seguenti numeri: 1 6 20 25 70 90, con numero jolly 89 e numero superstar 45.

Non è stato registrato nessun 6, dunque il jackpot continua a salire rispetto all’ultimo giorno in cui è stato possibile giocare. Il premio per l’eventuale 6 sarà di 75 milioni di euro.

Nessun 5+ nell’ultima estrazione, ma sono stati centrati ben venti 5 che hanno incassato circa 6mila euro a testa.

Queste le quote della precedente estrazione:

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 20 totalizzano Euro: 6.354,36

Punti 4: 1.510 totalizzano Euro: 86,00

Punti 3: 35.299 totalizzano Euro: 11,05

Punti 2: 359.767 totalizzano Euro: 5

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10elotto: i numeri vincenti del 10 dicembre 2020

I numeri saranno estratti a partire dalle 20 e noi come di consueto aggiorneremo in tempo reale. Alcune ruote saranno però estratte in ritardo a causa delle norme anticontagio.

Aggiornate quindi più volte la pagina per seguire l’estrazione progressivamente e scoprire se qualcuno di voi ha vinto qualche premio.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

** In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, alcune ruote saranno estratte solo dopo le 21**

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE:



Numero Jolly

Superstar



10ELOTTO, I NUMERI

Numero Oro

Doppio Oro

SIMBOLI E NUMERI DEL SIMBOLOTTO