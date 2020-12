George Clooney racconta il suo dramma: quanti chili ha perso?

George Clooney ha terminato la sua ultima fatica cinematografica, ‘The Midnight Sky’. Ma non tutto è andato come aveva previsto

Tutto pronto per il ritorno di George Clooney con un film da protagonista. Ma l’ultima fatica del 59enne attore americano nasconde un segreto e lo ha raccontato lui stesso intervistato dal tabloid inglese ‘Mirror’.

Clooney infatti dopo pochi giorni dall’inizio delle riprese è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per una pancreatite. Ora fortunatamente è tutto riusolto, ma allora aveva fatto preoccupare per le sue confizioni di salute. Per esigenze di copione, l’affasdcinante George aveva dovuto perdere 14 chili, ma probabilmente ha anche esagerato.

Ha cominciato a sentire forti dolori allo stomaco e quindi è stato portato d’urgenza al pronto soccorso. “Probabilmente ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare ma come regista non è stato facile perché ci vuole energia”.

A rendere le cose ancora più complicate, il fatto che alcune delle scene dovessero essere girate su un ghiacciaio in Filandia. Alla fine però tutto a posto e il film è stato terminato in tempo utile.

Beyond Isolation. Beyond Fear. Lives Hope. The Midnight Sky premieres on Netflix December 23rd. pic.twitter.com/3ks5SgRlEH — The Midnight Sky (@midnightskymov) December 10, 2020

Augustin, il personaggio che interpreta, è uno scienziato che vive da solo nell’Artico. Dovrà impedire ad una navicella con cinque astronauti di fare rientrop sulla terra, per la minaccia di una catastrofe globale.

George Clooney, come è cambiata la sua vita da quando ha conocisuto Amal Alamuddin

Di recente George Clooney, intervistato dalla rivista GQ che l’ha eletto ‘Icona dell’anno 2020’, ha spiegatoi quanto sia stata importante Amal Alamuddin nella sua vita: “Pensavo ‘Non mi sposerò mai, non avrò mai dei bambini’». Quando però sette anni fa ha conosciuto la sua attuale moglie è stata rivoluzione: Ho pensato: ‘Oh, nella mia vita c’è un enorme spazio vuoto’. Ho capito quanto la mia vita fosse vuota. Con lei è cambiato tutto”. L’altra svolta nel 2017 con i due gemelli, Ella e Alexander.

Prima del secondo matrimonio, nella vita di Clooney eranoentrate tante fidanzate famose e bellissime, dalla nostra Elisabetta Canalis a Renée Zellweger, da Krista Allen a Stacy Keibler. Ma nessuna capace di mettergli la fede al dito. Poi il colpo di fulmine: riuscì a procurarsi l’indirizzo email della bella avvocatessa e cominciò a scriverle conquistando il suo cuore. Il resto è nel matrimonio a Venezia datato 2014 e nei due figli.