Federica Cappelletti: età, altezza, curiosità sulla moglie di Paolo Rossi

Paolo Rossi, al momento, era felicemente sposato con Federica Cappelletti. Conosciamo meglio la seconda moglie dell’ex calciatore

Dopo una lunga battaglia con un male incurabile, oggi se n’è andato Paolo Rossi. L’ex calciatore ha fatto sognare una generazione intera ed è diventato l’incubo di tutti i Brasiliani grazie alle sue prestazioni ai Mondiali di Spagna 1982.

Dopo aver sposato Simonetta Rizzato ed aver avuto dalla donna il primo figlio Alessandro, i due avevano divorziato. Paolo Rossi si era poi risposato nel 2010 con Federica Cappelletti, dalla quale aveva avuto altre due figlie.

La donna, addolorata per la scomparsa del suo amato Paolo, ha voluto ricordare il marito con un’ultima foto insieme postata oggi sul suo profilo Instagram. “Per sempre”, è la didascalia che accompagna lo scatto.

Chi è Federica Cappelletti, seconda moglie di Paolo Rossi

Nome : Federica Cappelletti

: Federica Cappelletti Età : 48

: 48 Data di nascita : 10 Giugno 1972

: 10 Giugno 1972 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Segno Zodiacale : Gemelli

: Gemelli Professione : Giornalista

: Giornalista Figli : Maria Vittoria e Sofia Elena

: Maria Vittoria e Sofia Elena Altezza: –

Federica è nata il 10 giugno 1972 a Perugia. La sua carriera studentesca vanta ben due lauree: la prima in Lettere Moderne presso l’Università di Perugia e la seconda in Scienze della Comunicazione a Roma.

Professionalmente, la Cappelletti ha svolto principalmente il lavoro di giornalista con collaborazioni importanti con il quotidiano La Nazione e, dal 2014, con Salutepiu24.

La Cappelletti e la vita insieme a Paolo Rossi

Federica e Paolo si sono sposati nel 2010 e dall’unione sono nate due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena.

I due si erano conosciuti nel 2008 dopo il divorzio del campione del mondo da Simonetta Rizzato da cui ha avuto il primo figlio, Alessandro.

Descrivendolo in un’intervista, la Cappelletti parlava così di Paolo Rossi: “Mi fa sentire importante. Per me lui non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore”

Insieme i due hanno scritto ben due libri. Il primo, pubblicato nel 2014, dal titolo “1982. Il mio mitico mondiale”, ed il secondo, pubblicato nel 2019, chiamato “Quanto dura un attimo. La mia autobiografia”.

Inoltre pochi mesi fa la coppia ha voluto celebrare un secondo matrimonio alle Maldive. L’idea è stata una sorpresa proprio di Federica organizzata insieme alle sue figlie, con l’ex calciatore che era rimasto particolarmente sorpreso ed emozionato.

Le immagini ed i video del secondo matrimonio dei due sono stati pubblicati su varie riviste e la coppia aveva partecipato anche al programma di Barbara D’Urso in cui avevano svelato ulteriori dettagli della vacanza.