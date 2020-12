By

Oggi è scomparso Paolo Rossi. L’ex campione del mondo si è sposato la prima volta con Simonetta Rizzato. Ecco chi è la prima moglie

Oggi ci ha lasciato Paolo Rossi, storico protagonista della vittoria del Mondiale in Spagna nel 1982. L’attaccante della Nazionale, oltre al calcio, aveva anche altre passioni.

Durante la sua carriera, infatti, aveva anche inciso un disco nel 1980, e una volta smesso di giocare oltre a commentare le partite in tv aveva partecipato anche a Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la vita privata del campione invece si hanno meno notizie, in quanto Rossi era restio a parlare in pubblico delle sue relazioni.

Si sa però che Pablito durante la sua vita ha avuto due matrimoni. Simonetta Rizzato è stata la prima moglie di Rossi: ma chi era veramente?

Simonetta Rizzato: chi è la prima moglie di Paolo Rossi

Il matrimonio con Simonetta Rizzato è avvenuto molti anni fa: entrambi erano molto giovani e Paolo Rossi ancora non si era consacrato con la vittoria dei Mondiali.

Della donna si conosce molto poco, in quanto dopo la fine del loro matrimonio ed il conseguente divorzio non ha mai rilasciato dichiarazioni e non si è mai esposta davanti ai media.

Del loro rapporto restano soltanto alcune copertine ed alcuni ritagli di giornale, che li ritraggono felici insieme. Dalla loro unione è nato il primo figlio di Paolo, Alessandro. Il primogenito è venuto al mondo proprio nel 1982, l’anno in cui l’Italia di Rossi si è laureata campione del mondo.

Nel 2010 poi l’attaccante si è sposato una seconda volta con l’attuale moglie Federica Cappelletti, da cui ha avuto altre due figlie.