Guendalina Tavassi è stata derisa da un utente della rete per il suo video intimo pubblicato in maniera illegittima, ma la sua risposta alle critiche ha messo a tacere tutti quanti.

Guendalina Tavassi si è ritrovata al centro di uno spiacevole episodio. L’ex concorrente del Grande Fratello e opinionista di Barbara d’Urso ha visto finire in rete un suo video intimo che era destinato a suo marito e non agli utenti della rete.

Purtroppo però la clip in breve tempo ha fatto il giro del web e Guendalina si è ritrovata ad essere l’ennesima vittima del revenge porn. Nonostante le tante difficoltà, Guendalina ha trovato la forza di sorridere e di andare avanti. Indossando il suo più bel sorriso non solo per i suoi tra figli, tra l’altro due sono poco più che bambini, ma anche per suo marito, che ha sofferto anche lui insieme a lei per questa spiacevole situazione.

Tanti sono stati i messaggi di supporto ricevuti dall’opinionista, ma purtroppo le critiche e le offese non sono di certo mancate. Come qualche minuto fa dove Guendalina Tavassi è stata derisa dal web, ma la sua risposta è riuscita a mettere a tacere tutti quanti.

Guendalina Tavassi asfalta un hater su Instagram: la rivincita delle donne

Guendalina Tavassi è stanca di ricevere offese, visto che in tutta questa storia lei e la sua famiglia sono soltanto vittime e non carnefici e per questo motivo ha deciso di rompere il silenzio e rispondere a tono a tutti coloro che la insultano per i contenuti privati ingiustamente diffusi in rete, senza che lei desse il minimo consenso a ciò che è successo e che in maniera inevitabile l’ha segnata durante il corso della sua vita.

“Nel set che stai sponsorizzando su Instagram” le ha chiesto un utente della rete sotto al suo ultimo post. “E’ incluso anche il vibrator* che hai usato nel video?” ha proseguito, facendo dell’ironia spicciola, che non fa di certo ridere qualcuno, ma la risposta della Tavassi non è mancata e invece di tacere, con giusta causa ha deciso di rispondere difendendo la sua dignità a quelle di tutte le donne: “Certo, che è incluso” ha risposto. “Soltanto se tua madre si sbriga a ridartelo” ha aggiunto, attirando su di sé l’approvazione del popolo del web che ha apprezzato il suo saper affrontare faccia a faccia, seppur virtualmente, l’ennesimo utente che ha provato a deriderla ed umiliarla per il trattamento ingiusto che lei ha subito.

Guendalina, che è stata protagonista di uno strano fenomeno, ancora una volta, ha mostrato tutta la forza di cui dispone, ribellandosi a tutti quegli uomini che credono di potersi permettere di giudicare cose che non hanno nulla a che fare con loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Guendalina Tavassi su Instagram ha messo a tacere i suoi haters, che forse da oggi in poi ci penseranno due volte prima di rivolgerle un qualsiasi tipo di offesa. Soprattutto se riguarda il suo privato con cui nulla loro hanno a che fare.