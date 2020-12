Francesco Totti stoppa le nuove fantasie della moglie: “Ilary basta”, le dice uscendo da casa. Ma cosa stava combinando lei?

Da molti sono considerati i nuovi Sandra e Raimondo, in fondo ci scherzamo pure sopra tanto che prima o poi la fiction sul loro ménage familiare partirà davvero. Ma intanto Ilary Blasi ha coinvolto Francesco Totti nel suo nuovo proigetto anche se lui non sembra gradire. O forse sì e ancora una volta ci stanno prendendo in giro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

In attesa di capire se e quando comincerà l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, che ha ereditato da Alessia Marcuzzi, Ilary ha inauguiratp una nuova attività. Sul suol profilo Instagram da qulalche ora ha caricato un nuovo format in pillole quotidiane battezzato ‘Fashion or Trashsion’.

Dall’alto della sua esperienza commenta, in modo ironico, i look di alcuni personaggi della televisione e dello spettacolo. E ha voluto accanto a sé la sorella Melory (futura mamma).il make up artist Claudio Noto, la hair stylist Alessia Solidani e l’esperta di bellezza Brigitte Valesch.

Giudizi ironici, ma tagleinti, come querlli che ha riservato a Barbara d’Urso, non proprio una sua amica del cuore: “Questa puntata è dedicata all’archeologia – dice Ilary – perché parleremo di look datati che durante la pandemia sono tornati in auge. Infatti il titolo è Look si salvi chi può”.

Poi la prima frecciatina, quando dice ai suoi compari di parlare senza filtri perché ce ne sono già molti in quelle foto che sta per mostrare. E da lì in poi critiche ferocissime ai vestito di Carmelita, arrivata ad essere paragonata ad una zampognara. Nella seconda parte, spazio a Maria De Filippi: “Queen Mary, il nostro Re Mida, quello che lei tocca diventa 40% di share”. Non l’ha detto di Barbarella, chissà lei come se la sarà presa…

Francesco Totti, espressione stupita verso la moglie: scoprite cosa è successo in casa

Per ora Francesco Totti, positivo al Covid e poi guarito, era riuscito a salvarsi dal ciclone Ilary dopo. Ma nell’ultima Story postata dalla showgirl appare anche lui. Felpa addosso, molto informale, sta per uscitre bdi casa. E qui scatta la domanda, ispirata alla nuova avventura: “Wow, come sei? Fashion or trashion?“.

Totti, però, non sembra prenderla benissimo: “Basta, Ilary“, le dice e scappa fuori di casa senza sorridere. Solo una finzione scenica oppure questa volta non ha apprezzato il tentativo della moglie, non è chiaro. Ma la sua faccia la dice lunga, così copme un commemnto che ha postato sulla prima puntata del format: “Mo’ che ti sei inventata…”