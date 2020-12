La conduttrice di The Voice Senior ha deciso di assegnare una punizione ad uno dei giudici in un caso ben preciso. Scopriamolo.

Il programma, che quest’anno è condotto da Antonella Clerici, sta facendo ottimi ascolti ed attirando ottime critiche soprattutto per le storie che vengono raccontate sul palco e che sono uno specchio di una generazione che fu ricca di sogni e di speranze.

The Voice Senior ha infatti aperto le porte agli over 60. Uomini e donne che hanno già raggiunto un punto importante della loro vita e che ora si apprestano a cercare di realizzare un piccolo grande sogno rimasto nel cassetto magari troppo a lungo.

Un gioco dinamico, diviso in squadre e che vede il contrapporsi di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino ed il team composto da Al Bano e Jasmine Carrisi. The voice Senior è quindi anche competizione.

I giudici non solo dovranno sfidarsi per ottenere i loro cantanti preferiti nelle blind auditions per poi accompagnarli fino alla finale, ma anche sfidarsi su un altro fronte.

Vediamo quale.

Antonella Clerici e la punizione ai giudici in un caso particolare

Sin dal primo episodio la conduttrice aveva rammentato ai giudici di una probabile “punizione” per solamente uno dei giudici in un caso molto particolare e che sarebbe sopraggiunto di lì a breve.

Antonella Clerici ha spiegato proprio stasera che la punizione sarà riservata solamente a colui che riuscirà a completare il proprio team per ultimo. L’ultimo giudice che completerà la propria squadra sarà punito.

Il modo in cui sarà “punito” è abbastanza particolare secondo la conduttrice dello show; qualsiasi sia il giudice che arriverà a completare per ultimo il proprio team dovrà cantare in duetto una canzone proprio con la conduttrice stessa.

Fra risate e sorrisi, la conduttrice Antonella Clerici ha quindi annunciato questo improbabile duetto con l’ultimo giudice che completerà la squadra. Sarebbe molto interessante, effettivamente, vederla duettare con Loredana Bertè sulle note di “Non sono una signora”.

Oppure un fantastico duetto con Clementino o Gigi D’Alessio sulle note di “Como suena el corazòn” (il recentissimo duetto di Gigi e Clementino pubblicato appena 4 mesi fa). E perchè no, magari Antonella potrebbe cantare assieme ai Carrisi sulle note di “Felicità”.

L’annuncio della conduttrice ha destato interesse al pubblico che non vede l’ora di sentire questo “improbabile duetto” che coinvolgerà lei stessa assieme ad uno dei giudici. Infondo le uniche volte in cui l’abbiamo sentita canticchiare di recente è solo sulle note della sigla del suo nuovo programma “E’ sempre mezzo giorno” con cui è ritornata alla conduzione Rai.

Le squadre sono complete e sono in corso le selezioni ma il verdetto, se così lo vogliamo chiamare, è stato diramato. L’ultimo a completare la sua squadra è stato Clementino. Il vulcanico rapper napoletano non sembra affatto dispiaciuto di dover esibirsi duettando con Antonella. Ora la curiosità sta nell’indovinare quale brano sarà interpretato dall’inedito duo, il divertimento è assicurato.

E bene si come era facile prevedere, come esibizione canora la punizione era più per i telespettatori che per Clementino. La scelta del brano di Antonella Clerici la dice lunga. Ha scelto “io che non vivo…” di Pino Donaggio. Un brano molto impegnativo a livello canoro e lontano dal genere musicale di Clementino, ma che la presentatrice voleva a tutti i costi cantare.

Il risultato è da morir dal ridere. Antonella rompe gli indugi iniziando a cantare senza l’accompagnamento musicale e la cosa amplifica i ‘lievi’ difetti di intonazione il rapper con la sua solita ironia contagiosa conclude la canzone con una dichiarazione di amore alle donne della trasmissione Antonella Clerici e Loredana Bertè dedicando a loro le ultime strofe con cui si chiude il brano.

Alle note di “sei miaaaa, sei miaaa“con cui si conclude la popolare canzone, si conclude la puntata con l’inconfondibile voce di una non inquadratura di Antonella che candidamente ammette: “anche questa figuraccia l’abbiamo fatta…”