Fedez sa come attirare l’attenzione del popolo della rete. Il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato lo scatto che lo ritrae al sesto mese di gravidanza.

Fedez, oltre ad aver conquistato il pubblico grazie alle sue canzoni, ha fatto breccia nel cuore del popolo della rete grazie alla sua innata simpatia ed ironia, che non manca di dimostrare.

Il marito di Chiara Ferragni è da sempre molto attivo sul suo profilo Instagram e non manca di mostrare attimi della sua vita quotidiana ai suoi followers, con cui ha condiviso ogni momento importante della sua vita, inclusa la seconda gravidanza di sua moglie.

Il pancino di Chiara inizia a farsi sempre più grande, segno che la bimba sta crescendo forte e sana e per questo motivo il rapper ne ha approfittato per pubblicare un’ironica foto che lo mostra con la pancia di sua moglie. Lo scatto, manco a dirlo , è diventato virale, scatenando non solo la reazione degli utenti della rete ma anche dei personaggi del piccolo schermo che hanno commentato il tutto.

Chiara Ferragni e Fedez conquistano il web: “Si vede che vi amate davvero”

Fedez ha pubblicato un inedito scatto, che trovate alla fine di questo articolo, che lo mostra, grazie ad un effetto ottico, su corpo di Chiara Ferragni incinta. Il risultato è stato al dir poco esilarante ed ha coinvolto non solo i fan della coppia, ma anche i personaggi più amati del piccolo schermo come Simona Ventura, che ha commentato a suon di emoticon lo scatto del rapper.

I fan non hanno mancato di apprezzare anche loro l’ultimo post del rapper, che di recente è apparso più felice che mai nell’aver battuto il Codacons in tribunale, ma si sono anche complimentati con lui e con sua moglie in quanto sono una delle poche coppie che sembrano essere affiatati non solo sui social ma anche nella vita reale.

“Si vede che vi amate davvero e non per prendere qualche like“ ha scritto un fan, che ha trovato il senso di numerosi followers, che hanno immediatamente fatto proprie le sue parole.

La foto di Fedez con il pancione ha conquistato il popolo della rete. Ennesima dimostrazione di come lui e sua moglie abbiano conquistato proprio tutti.