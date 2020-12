Il vip misterioso di oggi è un personaggio molto noto, non solo in Italia. Questa persona, infatti, è conosciuta anche all’estero

Oggi vi invitiamo a indovinare qual è il vip misterioso del quale vogliamo parlarvi. E’ una persona famosissima in Italia ma non solo. Per motivi di lavoro questa persona si è fatta conoscere anche fuori dal confine italiano. Si tratta di un uomo, molto amato ed apprezzato per la sua professionalità e per le sue doti umane.

Questo personaggio è diventato famoso all’inizio degli anni ’90 ed è stato sulla cresta dell’onda per circa 15 anni. E’ un Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, un ordine cavalleresco che ha come capo la Regina Elisabetta.

Indovina il vip misterioso. E’ diventato famoso accanto a un altro personaggio importante

Il vip misterioso di oggi è un uomo che ha superato da poco i cinquant’anni, famoso per la sua classe ed eleganza. La sua notorietà è iniziata all’inizio degli anni ’90, ma nel suo ambiente era noto a molti già da qualche anno. Quando ha iniziato la sua carriera si diceva che potesse essere l’erede di un altro personaggio famosissimo.

Oggi vive tra la Sardegna, sua terra natale, e l’Inghilterra, il paese che l’ha adottato professionalmente e non solo. Si tratta di un calciatore, ma probabilmente avrete già indovinato di chi stiamo parlando. Il vip misterioso di oggi è Gianfranco Zola, ex calciatore campione d’Italia con il Napoli di Maradona nel 1990.

Gianfranco Zola, biografia e carriera

Nome : Gianfranco Zola

: Gianfranco Zola Luogo di nascita : Oliena

: Oliena Data di nascita : 5 luglio 1966

: 5 luglio 1966 Età : 54

: 54 Altezza : 168 cm

: 168 cm Compagna : E’ sposato con Franca Zola

: E’ sposato con Franca Zola Segno Zodiacale : Cancro

: Cancro Professione : calciatore, allenatore, dirigente

: calciatore, allenatore, dirigente Peso : 67 kg

: 67 kg Numero di scarpe : 40

: 40 Soprannome : Magic box

: Magic box Tatuaggi: nessuno

Gianfranco Zola è nato ad Oliena il 5 luglio 1966. Sin da bambino ha sempre sviluppato una forte passione per il calcio. Cresce nelle giovanili del Corrasi, una piccola squadra in provincia di Nuoro. Nel 1984 passa alla Nuorese, dove gioca due stagioni in C2 e in Serie D, all’epoca definita ancora Interregionale.

Nel 1986 viene acquistato dalla Torres, una delle squadre più importanti della Sardegna con sede a Sassari. Alla Torres vince un campionato di C2 e affronta due eccellenti stagioni in C1, sfiorando addirittura la promozione in Serie B. Le prestazioni nel club sassarese gli permettono di mettersi in mostra. Lo nota Luciano Moggi, all’epoca direttore sportivo del Napoli.

Nel 1989 approda nel capoluogo partenopeo, alla corte di Diego Armando Maradona. Per due stagioni è il vice di Diego, dal quale impara moltissimo. Dal 1991 al 1993 è titolare fisso. E’ campione d’Italia nel 1990. In queste due stagioni è il giocatore più importante della squadra, che trascina a suon di goal in Coppa Uefa.

A Napoli segna 36 goal in 136 presenze tra campionato e coppe, lasciando un ricordo bellissimo tra i tifosi partenopei. Nel 1993, complice la crisi economica degli azzurri, passa al Parma, dove resta per tre stagioni. Con gli emiliani vince una Coppa Uefa (1995) e una Supercoppa Europea (1994).

Nel novembre 1996 passa agli inglesi del Chelsea, dove resta fino al 2003. Con i ‘blues’ segna 80 goal in 311 presenze e vince due FA Cup (1997 e 2000), una Coppa delle Coppe (1998), una League Cup (1998), una Supercoppa Europea (1999) e un Charity Shield (2001). In questo periodo viene soprannominato ‘Magic box’, le sue prestazioni in Premier League lo rendono uno dei calciatori stranieri più amati di sempre in Inghilterra.

Nel 2004 viene insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico. Gli ultimi due anni di carriera li passa al Cagliari, che riporta in Serie A nel 2004. Nel 1994 ha giocato il Mondiale negli Stati Uniti, raggiungendo la finale persa contro il Brasile.

Al termine della carriera ha provato l’esperienza da allenatore con alcuni club inglesi come il West Ham e il Watford. Ha allenato anche il Cagliari ed è stato il vice di Maurizio Sarri al Chelsea nella stagione 2018/19, vincendo l’Europa League. In questo momento non ha un impiego ma diversi club inglesi sono interessati a lui.