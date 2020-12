Covid-19 bollettino di oggi 12 Dicembre 2020: leggiamo insieme gli ultimi numeri del bollettino e le ultime notizie sul Coronavirus.

Che cosa è accaduto in Italia nelle ultime ore a causa del Coronavirus?

Leggiamo insieme i numeri del bollettino ufficiale dei casi di Covid-19, rilasciato ogni giorno dalla Protezione Civile intorno alle 17.00.

Controlliamo prima la situazione a livello nazionale e poi quella regionale.

Covid-19, il bollettino di oggi 12 Dicembre 2020: i numeri ufficiali di oggi in Italia

Ieri, in Italia, ci sono stati 18.727 nuovi casi di contagiati dal Coronavirus.

Un numero ancora troppo alto, che non ci permette di vedere la fine di questo incubo: nonostante l’indice di contagio stia scendendo, infatti, l’Istituto Superiore di Sanità non può ancora dare il via libera.

Ieri, nel nostro paese, ci sono state 761 vittime e più di 500 ricoverati: decisamente numeri ancora troppo alti.

Trovate qui tutti i dati del bollettino di ieri, per poter fare i giusti raffronti con i numeri della giornata di oggi.

Ecco tutte le cifre nazionali del bollettino di Coronavirus di oggi, sabato 12 Dicembre 2020.

Totale casi: 19.903 contagiati

Dimessi/Guariti: 24.728

Ricoverati: -496

Terapie intensive: -66

Morti: 649

Tasso di positività: 10,1% (+0,3%)

Tamponi: 196.439

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia:

Passiamo ora ad analizzare il dato riguardante tutti i malati di Coronavirus regione per regione in Italia.

Lombardia e Veneto rimangono le regioni con i più alti numeri di contagiati per giorno: nella giornata di ieri avevano, rispettivamente, superato di molto i 2.000 ed i 3.000 nuovi casi giornalieri.

Nonostante questo, però, le regioni stanno cambiando colore in vista delle festività natalizie.

Ecco le cifre dei nuovi casi di oggi per ogni regione d’Italia:

Lombardia: +2.736

Piemonte: +1.443

Campania: +1.414

Veneto: +5.098

Emilia Romagna: +1.807

Lazio: +1.194

Toscana: + 574

Sicilia: +1.016

Liguria: +263

Puglia: +1.478

Marche: +451

Abruzzo: +277

Friuli Venezia Giulia: +884

Umbria: +211

P.A. Bolzano: +250

Sardegna: +168

P.A. Trento: +85

Calabria: +235

Valle d’Aosta: +25

Basilicata: +83

Molise: +72

Regioni italiane che cambiano colore: Piemonte e Lombardia da domani sono zona gialla

Basilica, Lombardia, Campania e Piemonte da domani, secondo quanto riportato da RaiNews, diventano zona gialla.

Il ministro Roberto Speranza avrebbe firmato un’ordinanza che permetterebbe a queste regioni, da domani, di tornare ad una vita semi-normale.

Si stima, infatti, che in Lombardia l’ultima zona rossa abbia causato una perdita di oltre un miliardo di euro ai commercianti e ristoratori.

Nella giornata di domani, in Lombardia, riapriranno i battenti non meno di 51.000 tra ristoranti, bar e pizzerie.

Insomma, un passo avanti per l’economia regionale che aveva subito una brusca battuta d’arresto.

Ecco cosa potranno fare le regioni in zona gialla da domani:

frequentare ristoranti e bar che saranno aperti, però, solo fino alle 18

che saranno aperti, però, solo fino alle 18 spostamenti consentiti nel proprio comune ed in quelli limitrofi con coprifuoco dalle 22 alle 5

con coprifuoco dalle 22 alle 5 spostamenti presso zone arancioni o rosse consentito solo se accompagnati da autocertificazione e per motivi seri (di lavoro o malattia)

permesso di visitare amici e parenti anche se la raccomandazione è di non andare a casa di altre persone rimane

anche se la raccomandazione è di non andare a casa di altre persone rimane permesso frequentare i centri commerciali (tranne il sabato, la domenica ed i festivi)

Altre regioni rimangono, invece, ancora in zona arancione.

Esemplare il caso della Toscana che rimarrà arancione fino alla prossima settimana, nonostante i casi dei contagiati giornalieri sia sotto le 600 unità giornaliere.

Il presidente di Regione, Eugenio Giani, ha espresso il suo dispiacere nel sentire che la sua regione, nonostante gli sforzi fatti negli ultimi tempi dai cittadini, venga “punita” con una misura ancora così drastica.

Insieme alla Toscana anche l’Abruzzo è passato da rosso ad arancione e rimarrà tale ancora per un bel po’.

In queste regioni, quindi, i ristoranti continueranno a rimanere chiusi mentre altri esercizi commerciali potranno finalmente riaprire.

Il divieto di andare a trovare parenti e familiari non conviventi rimane anche se sono consentiti gli spostamenti all’interno del comune.

Insomma, pian piano tutta Italia si sta abituando nuovamente alle nuove misure.

Rimane solo il dubbio di cosa succederà passate le vacanze di Natale e Capodanno: stiamo andando incontro alla terza ondata?