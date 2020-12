A The Voice Senior Isabella Marelli racconta della sua tragica storia, della sua rinascita e del suo incontro con l’artista Vasco Rossi.

Il palco di The Voice stasera ha regalato una storia di rinascita che è un assoluto esempio di come anche nel più tragico degli eventi ci si possa riprendere e dare un nuovo senso alla propria strada.

Ci sono storie che quando vengono raccontate lasciano un segno sull’anima, soprattutto se poi vengono raccontate anche attraverso il testo di una canzone che davvero tantissime emozioni può regalare.

Isabella Marelli è proprio una di queste bellissime storie che vale la pena di ascoltare ed anche di essere condivisa per chi vuole trarne un esempio di vita con cui comprendere e capire che la vita è un attimo che va vissuto fino alla fine.

Vediamo in dettaglio chi è Isabella Marelli.

Isabella Marelli: chi è la giornalista rock che ha conquistato tutti con la sua voce e la sua storia

“Ero una giornalista specializzata in musica rock. Sanremo, Festival Bar, ogni volta che c’era una manifestazione di questo genere correvo ad intervistare qualche artista” così inizia il racconto della storia di Isabella Marelli.

Black Sabbath, Simple Mind, Maurizio Solieri, Steven Tyler sono solo alcuni dei grandi nomi che Isabella Marelli ha avuto il piacere di intervistare. Ma la vita della giornalista non è stata purtroppo sempre rose e fiori.

“Ero a mangiare un panino con una amica, ho fatto un incidente che si può definire quasi mortale. Ben 600 punti in faccia“. In questo modo Isabella Marelli inizia a raccontare del proprio vissuto.

Isabella ha raccontato di essersi risentita troppe volte del giudizio della gente, degli occhi puntati su di lei per ciò che le è capitato. Il dolore era troppo e lei decise quindi di iniziare a coprire ciò di cui si vergognava.

“Ad un certo punto – racconto ai microfoni di The Voice Senior Isabella Marelli –ho dovuto intervistare Vasco Rossi ed automaticamente alla sua presenza mi sono coperta il viso con i miei capelli. Si siede vicino a me, lui mi ha scostato i capelli, mi ha baciato sulle cicatrici e mi ha detto di non nascondere mai le mie cicatrici perché sono il mio bene“.

“La prima cosa che mi sono detta a quel punto è stata quella di dover tornare più bella e più forte di prima” dice emozionata la giornalista rock. Entrata in studio si è poi esibita sulle note di “It’s my life” di Bon Jovi conquistando i giudici con la sua grinta e la sua energia.

In questa canzone c’era tutta la voglia di riscatto della donna, tutta la voglia di rimettersi in gioco e di essere un esempio per tutti gli altri. “Questa è la mia vita. Io non sarò solo una faccia nella folla. Stai per sentire la mia voce quando griderò ad alta voce” con queste parole in inglese canta Isabella sul palco di The Voice Senior.

“La bellezza della normalità è il mio motto. Sono quasi morta a 21 anni. Sulla sedia a rotelle 1 anno e 9 mesi. Finchè non sei bloccato non puoi capire cosa significa essere normali” così conclude il suo intervento al termine della sua esibizione.

Isabella assieme a Loredana Bertè ha poi intonato le note di “Sei bellissima“, altra canzone che oggi è molto utilizzata vista la profondità delle sue parole. “Una donna di una forza straordinaria” commenta Jasmine Carrisi a riguardo in supporto alla donna.

Isabella ha scelto il team di Loredana per accedere alla fase successiva ma purtroppo non ha potuto passare alle battle essendo stata una delle 3 eliminazioni dal team. Secondo le regole di The voice Senior, infatti, dei nove artisti scelti da Loredana Bertè e dagli altri giudici solo 6 hanno potuto accedere allo step successivo.

Di Isabella Marelli resterà sul palco di The Voice Senior oltre che la sua voce anche la sua meravigliosa storia di rinascita sulle note di “It’s my life”.