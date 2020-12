Scopriamo insieme la scheda personale e tutte le informazioni riguardanti Alessio Selvaggio concorrente di “All together now”.

Curiosi di conoscere uno dei protagonisti dello show di Canale 5 “All together now – La musica è cambiata“, arrivato ormai alla sua terza edizione?

Alessio è uno dei tre cantautori che ha più chance di vincere l’ambito premio di 50.000 euro messo in palio dalla trasmissione.

Pronti a conoscerlo meglio? Ecco tutte le informazioni su di lui.

Alessio Selvaggio: ecco la sua scheda personale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@alessioselvaggio_music)

Nome: Alessio Selvaggio



Alessio Selvaggio Data di nascita: 3 Settembre 1994



3 Settembre 1994 Luogo di nascita : Palermo (Sicilia)

: Palermo (Sicilia) Età: 26 anni



26 anni Segno zodiacale: Vergine

Vergine Professione: Cantautore



Cantautore Altezza: – cm



– cm Peso: – kg

– kg Tatuaggi : moltissimi, la maggior parte in stile maori

: moltissimi, la maggior parte in stile maori Curiosità : ha esordito nel mondo della TV già nel 2018 partecipando ad X-Factor.

In “All together now” ha cantato come prima canzone “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro .

Aveva già conosciuto Anna Tatangelo cantando ad una manifestazione a Terracina presentata dalla famosa cantante.

Ha un gruppo (Alessio e Vittorio su Facebook) con il quale lavora già assiduamente a cerimonie ed eventi.

: ha esordito nel mondo della TV già nel 2018 partecipando ad X-Factor. In “All together now” ha cantato come prima canzone “Il regalo più grande” di . Aveva già conosciuto Anna Tatangelo cantando ad una manifestazione a Terracina presentata dalla famosa cantante. Ha un gruppo (Alessio e Vittorio su Facebook) con il quale lavora già assiduamente a cerimonie ed eventi. Profilo Instagram: @alessioselvaggio_music

La carriera e la storia di Alessio: ecco tutto quello che sappiamo su di lui

Non è la prima volta che Alessio Selvaggio fa sentire la sua voce e la sua presenza ad un talent show musicale!

Se avete seguito tutto lo show “All together now – La musica è cambiata (qui trovate tutte le informazioni a riguardo), che arriva oggi alla puntata conclusiva della sua terza edizione, forse vi sarà capitato di pensare che il volto di Alessio vi era familiare.

Il cantautore siciliano, infatti, ha già partecipato ad un altro show di tutto rispetto: nel 2018, infatti, era stato selezionato ad X-Factor!

Il famosissimo programma condotto da Alessandro Cattelan ha concluso da poco la sua quattordicesima edizione: e con uno scoop non da poco!

Purtroppo, Alessio, era stato poi eliminato ai Bootcamp ed ha dovuto aspettare ancora prima di vedersi riconoscere il merito che gli spetta.

Prima di decidere di dedicarsi completamente alla musica, Alessio faceva l’agente immobiliare.

Ha lavorato in questo campo per due anni prima di decidersi a seguire i suoi sogni!

Dopo la partecipazione ad X-Factor nel 2018, terminata ai Bootcamp, Alessio ha aperto una pagina Facebook con un altro ragazzo, Vittorio.

Insieme portano avanti un progetto che li vede esibirsi a feste e cerimonie, sempre inseguendo il sogno della musica.

Oggi è uno dei partecipanti in lizza per vincere il talent show “All together now” nel quale ha iniziato il suo percorso cantando un brano di Tiziano Ferro.

La lotta per il primo posto sembra essere tra lui ed altri due concorrenti: ce la farà Alessio a vincere?

Sembra che Alessio sia davvero il favorito se anche il famoso cantante J-Ax lo segue e lo sostiene!

“Stasera mi hai fatto davvero emozionare, ho visto il selvaggio che volevo vedere, per me sei da 100” #AllTogetherNow — J-Ax (@jaxofficial) December 5, 2020

Alessio, infatti, si è presentato ai giudici durante la prima puntata di All Together Show dicendo che lui è “Selvaggio di nome e di fatto“.

Insomma, a quanto pare è veramente destinato a vincere il titolo di stasera!

In ogni caso, il cantante ha già iniziato un percorso musicale decisamente seguito. Il suo esordio, infatti, è avvenuto a Maggio di quest’anno con il brano “Amore Diverso”.

Estremamente apprezzato dalla comunità LGBTQI+, il brano ha un testo che fa decisamente emozionare:

“Non lo so nemmeno io

Dove prendere il coraggio

Ogni volta neanche io

non so bene cosa voglio

Quest’amore mio diverso

E dovrei cambiare o no ooh

Forse dovrei trovare un senso

Che staremo insieme forse mai mai

Adesso baciami e diventa uno dei miei guai

Non ti cercherò mai più

Mi confondi tu!”

Tantissime persone lo supportano e vogliono vedere Alessio vincere nella puntata di questa sera: e voi, per chi tiferete?