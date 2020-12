Stasera andrà in onda la finale di All Together Now. Andiamo a scoprire chi sono i finalisti della terza edizione dello show

E’ tutto pronto per la finalissima di stasera. A partire dalle 21.20 su Canale 5 ci sarà l’appuntamento finale con la terza edizione di “All Together Now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e prodotto da Endemol Shine Italy.

Per chi ancora non avesse mai visto il programma, vi spieghiamo brevemente come funziona. I concorrenti sono chiamati ad interpretare una canzone, mentre la giuria con i microfoni aperti commenta la loro esibizione.

Di fronte a loro c’è un “Muro” di persone composto da personaggi famosi o meno: in totale sono 100 e, se qualcuno di loro gradisce la performance, si alza e comincia a cantare insieme al concorrente. Ogni persona del muro che si unisce al coro dà diritto ad un punto, ed al termine della canzone ci sarà anche il verdetto dei quattro giudici che potrà confermare il punteggio o modificarlo.

All Together Now, chi sono i finalisti della terza edizione

Il programma è arrivato ormai al termine della terza edizione e sul palco sono passati personaggi di tutti i tipi: da quelli con le voci più strane a quelli dai look più improbabili.

Dopo varie puntate, sono soltanto 7 i concorrenti rimasti in gara. Ve li andiamo ad elencare qui sotto:

Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta)

(33 anni, di Giacarta) Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò)

(23 anni, di Nardò) Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato)

(21 anni, di Corato) Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano)

(23 anni, di Ottaviano) Antonio Marino (38 anni, di Napoli)

(38 anni, di Napoli) Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo)

(25 anni, di Palermo) Savio Vurchio (52 anni, di Andria)

Dei 7 rimanenti, i tre che meglio si sono comportati in semifinale, approdando alla finale col massimo punteggio di 100, sono stati Eki, Dalila e Alessio Salvaggio. Lecito pensare che loro tre siano i candidati principali alla vittoria.

Silvia Rita Iannone, invece, è approdata in finale superando un durissimo ballottaggio con Beatrice Baldaccini. I giudici infatti avevano decretato la parità tra le due e soltanto il “Muro” ha emanato il verdetto decisivo, assegnando a Silvia Rita 64 punti.

Il premio ed i giudici dello show

Come detto, i giudici sono deputati a confermare o modificare il punteggio assegnato dal “Muro”. Per questa terza edizione al fianco di Michelle troviamo J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Va ricordato che da quest’anno tra i componenti del Muro ci sono anche 10 persone scelte direttamente dal pubblico di casa: era infatti possibile candidarsi via social per partecipare al programma.

Oltre alla gloria, il vincitore di stasera porterà a casa anche un bel premio in denaro: chi arriverà primo infatti incasserà ben 50mila euro.