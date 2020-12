La rassegna stampa del 12 dicembre dei principali quotidiani italiani. Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi

Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano le principali testate giornalistiche. Ieri le prime pagine dei quotidiani italiani si sono concentrate soprattutto su tre temi: la morte di Paolo Rossi, le indagini sull’omicidio Regeni e la diatriba tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Oggi la stampa nazionale si dedica degli stessi temi, mettendo in risalto lo scontro tra Conte e Renzi.

La Repubblica apre con l’apertura di Giuseppe Conte ad un possibile rimpasto di governo. Sarebbe il Conte-ter. All’interno l’intervista a Roberto Fico, Presidente della Camera: “No ai ricatti, se cade il governo si va al voto”. Svolta sul clima al summit UE: emissioni ridotte del 55% entro il 2030.

Il Corriere della Sera apre con la volontà di Giuseppe Conte di confrontarsi con le altre forze politiche. E’ la sua “mossa anti crisi”. Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri: “Ora sciogliamo i nodi e pensiamo a ricostruire”. Migliaia di persone in fila per salutare Paolo Rossi, oggi la Serie A scende in campo con il lutto al braccio.

Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria in zona gialla da domenica: firmata l’ordinanza https://t.co/a5II1TYsgu pic.twitter.com/RM2wWpDqoZ — Corriere della Sera (@Corriere) December 11, 2020

Il Fatto Quotidiano apre con la “sfida” tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Il Premier convoca gli alleati di governo per risolvere il problema. Parla l’ex deputato Cinque Stelle, Alessandro Di Battista: “Da folli minacciare una crisi in questo momento”. All’interno gli editoriali delle principali firme del quotidiano diretto da Marco Travaglio.

Austria, Corte Costituzionale consente il suicidio assistito: “Vietarlo viola il diritto all’autodeterminazione” https://t.co/Q1ZFXxtu9B — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) December 11, 2020

La Stampa apre con le parole di Roberto Speranza, ministro della Sanità, secondo il quale la somministrazione dei vaccini potrebbe cominciare già il 6 gennaio. Negli ultimi giorni, invece, si è parlato spesso di ritardi. Giulio Regeni, c’è un video che condanna gli agenti segreti egiziani. Matteo Renzi sfida Giuseppe Conte, il Partito Democratico è spiazzato.

Il Messaggero apre con il ritardo dell’Italia nel piano vaccini. Mancano circa 40 milioni di dosi, il rischio è di non riuscire ad iniziare la campagna di vaccinazione insieme agli altri paesi europei. I funerali di Paolo Rossi, la Serie A in lutto: un minuto di silenzio su tutti i campi italiani.

#Paolo Rossi, la moglie: «Ho avvisato i compagni della sua morte nella chat dei campioni dell'82» https://t.co/KbXgq3YbRL — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) December 11, 2020

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Dicembre: https://t.co/0rPPCLwmCk — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) December 11, 2020

Il Manifesto apre con la notizia che arriva da Taranto. Arcelor Mittal lascia la guida dell’ex Ilva, che torna sotto il controllo dello Stato. A breve ci sarà un aumento di capitale di un miliardo di euro. Dal comune di Taranto e dalla Regione Puglia arrivano forti critiche: “La salute è stata messa all’ultimo posto”.

Il Mattino apre con la notizia che arriva dalla Sanofi, azienda farmaceutica francese che ha ritardato il lancio della campagna di vaccinazione. Lo start avverrà a gennaio, il consigliere di Speranza, Ricciardi: “La partenza sarà lenta ma dopo marzo recuperiamo”. Le parole del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Quest’anno Natale non esiste”.

Il Resto del Carlino apre con la volontà di Matteo Renzi di far cadere il governo. E’ caos sugli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno: il Premier vorrebbe che votasse il Parlamento, ma non ci sono i tempi per calendarizzare la votazione. La ministra Lamorgese è sempre stata negativa, il suo tampone è stato erroneamente considerato positivo.

L’Eco di Bergamo apre con l’inserimento della Lombardia in zona gialla. Scuola, nodo trasporti, da domani parte la nuova ordinanza ma le corse sono state ridotte del 30%. Natale, l’idea del governo è quella di consentire gli spostamenti solo tra piccoli comuni. All’interno spazio per la cronaca locale.

Nottata intensa di lavoro al Consiglio Europeo coronata dalla chiusura positiva su #GreenDeal. Neutralità climatica pensando alle nuove generazioni #eucogreendeal #EuCo pic.twitter.com/sOkyeNGRKb — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 11, 2020

Il Corriere dello Sport apre con la morte di Paolo Rossi. Alle 10.30 i funerali in diretta su Rai Uno. Il direttore Ivan Zazzaroni ricorda un aneddoto del 1982: “Quella nazionale non girava e Bearzot mi disse: senza Rossi siamo una squadra buona, con Rossi possiamo andare lontano”. Serie A, ricomincia la caccia al Milan capolista, impegnato nel posticipo contro il Parma: oggi la Lazio in campo all’Olimpico contro il Verona, domani l’Inter a Cagliari, la Roma a Bologna e il Napoli ospita la Sampdoria allo Stadio Diego Armando Maradona.