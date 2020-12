Oroscopo di oggi 12 Dicembre 2020: che cos’hanno in mente le stelle per noi oggi? Scopriamolo insieme come andrà il nostro weekend!

Un sabato di (quasi) metà Dicembre: cosa ci aspetta nella giornata di oggi?

Di certo siamo tutti distratti e forse un poco nervosi: si avvicinano le vacanze di Natale, dobbiamo fare i regali, ci sono tanti problemi legati alla situazione attuale.

Leggere insieme l’oroscopo e vedere che cosa ci consigliano le stelle è un modo per “staccare” un po’ dalla realtà e capire in che direzione andrà la nostra giornata.

Pronti a leggere l’oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 12 Dicembre?

Oroscopo di oggi 12 Dicembre 2020: la classifica e le previsioni

Oggi, la classifica dei segni mette agli ultimi posti Toro, Leone, Bilancia e Sagittario: purtroppo, questo sabato e con lui il weekend, non iniziano nel migliore dei modi.

Fatevi forza!

Gemelli, Vergine, Pesci ed Acquario, invece, possono contare su una giornata tranquilla e senza grosse preoccupazioni. Cercate di sfruttare al massimo le potenzialità del giorno, senza rovinare tutto!

Chi, invece, non ha nessun tipo di problema saranno tutti coloro nati sotto il segno dell’Ariete, Cancro, Scorpione e Capricorno: oggi, per voi, sarà una bellissima giornata!

Bene, andiamo a leggere tutte le previsioni accurate per la giornata di oggi di ogni segno zodiacale.

Oroscopo oggi Ariete

Giornata meravigliosa per l’Ariete, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Proprio oggi, infatti, si gettano le basi per il vostro futuro sul lavoro o, anche, per cambiamenti che si concretizzeranno tra qualche mese.

Vedete la situazione chiaramente, o almeno iniziate a farlo nella giornata di oggi: gli obiettivi sono più definiti e inizierete a stendere un progetto per raggiungerli.

Era tanto che desideravate questa svolta: buon per voi!

Sul fronte sentimentale avete ancora qualche cosa da recuperare ma si tratta di incomprensioni di poco conto. Oggi sarete sicuramente molto felici.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

La giornata del Toro, oggi, è negativa ma sicuramente nasconde un grande insegnamento: sul lavoro, infatti, qualcuno sta cercando di sfruttarvi e di complicarvi la vita.

Cercate di tenere gli occhi aperti per individuare il vero responsabile dei vostri problemi; forse dovrete prendere una decisione drastica, come quella di allontanarvi da una situazione tossica.

Anche se adesso vi sembra che non abbiate via di scampo, non disperate: le cose per voi miglioreranno presto!

L’amore oggi è totalmente assente dai radar: siete troppo impegnati a cercare di risolvere problemi lavorativi ed economici.

Coraggio, tutto passa!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Cari Gemelli, oggi la vostra giornata non vi porrà grandi problemi o pentole piene di monete d’oro: potrete camminare tranquilli, senza dovervi guardare le spalle.

A decidere se sarà un sabato emozionante o semplicemente tranquillo sarà la vostra predisposizione verso gli altri.

Oggi, infatti, se lo vorrete potrete essere sicuramente affascinanti e coinvolgenti: soprattutto, quindi, se c’è qualcuno che vi piace valutate la possibilità di cercare di instaurare oggi un rapporto più profondo.

Se non ve la sentite di tentare la fortuna, ricordatevi che le stelle oggi prevedono un rapporto che evolve in maniera positiva. Cercate di fare vostro qualcuno nell’ambito lavorativo.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 12 Dicembre Cancro

Ottima giornata per il Cancro che sente, finalmente, sollevarsi un poco il peso del lavoro e delle responsabilità dalle spalle.

Ci sono movimenti positivi di denaro nel vostro cielo: forse arriveranno dei soldi oppure un grosso debito verrà saldato.

In ogni caso, da oggi, inizierà a circolare più denaro: potete concedervi qualche sfizio!

Il lavoro, per quanto vi riguarda, in questo momento è solo uno strumento per arrivare a qualcosa che desiderate ardentemente.

Sull’amore, chi è in coppia potrebbe procedere anche bendato. Se sei da solo, il consiglio delle stelle è quello di aspettare: la persona giusta non arriverà subito.

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Oggi, caro Leone, dovrai di nuovo cercare di fare affidamento su una dote che ti compete poco: quella della pazienza.

Queste ultime settimane, certo, ti hanno messo a dura prova: ormai, quindi, dovresti aver imparato a misurare le tue parole, evitando di fare di ogni incomprensione una tragedia.

Sul lavoro, però, oggi ti faranno decisamente perdere le staffe: sono troppe le cose che non vanno come vorresti e mantenere la calma ti sarà certamente molto difficile.

In amore ci saranno problemi legati al tuo orgoglio: se non impari a chiedere aiuto, difficilmente qualcuno riuscirà a rompere le tue barriere.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Periodo riflessivo per la Vergine che non riesce proprio ad entrare in contatto con il mondo e con gli altri.

In questi giorni vi sembra di avere per la mente concentrata solo su problemi che riguardano la vostra vita e nessun’altro.

L’amore, in questo momento non sembra interessarvi granché ma non disperate: in futuro molte situazioni si risolveranno semplicemente richiedendo a gran voce la vostra attenzione.

Per oggi, sia sul fronte sentimentale che su quello lavorativo, meglio evitare i grossi conflitti.

La giornata è tranquilla, non complicatela.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo di oggi 12 Dicembre Bilancia

Di nuovo una brutta giornata per la Bilancia ma, come molto spesso è successo negli ultimi tempi, a causa degli altri.

Sul lavoro, infatti, vi troverete nuovamente a battibeccare con i colleghi cercando di imporre la vostra visione. Forse, però, è il caso di imparare quali sono le battaglie da combattere e quali quelle da lasciar stare.

In amore c’è un po’ di confusione: le coppie che devono fare quel passo in più per portare la nuova relazione ad un altro livello.

Insomma, oggi non è il momento giusto per affrontare discussioni importanti: meglio cercare di limitare i danni.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Lo Scorpione torna ad eccellere, riuscendo a risolvere piccole problematiche burocratiche legate al lavoro.

La maniera fluida con la quale affrontate i problemi e le complicazioni è per voi motivo di orgoglio e, giustamente, la giornata di oggi per voi sarà un trionfo.

Lavoro e situazione economica procedono a gonfie vele ed anche a casa, grazie soprattutto al vostro splendido umore, tutto andrà per il meglio.

Forse farete una gita con il partner, riuscendo così anche un po’ a staccare dai vostri ritmi stressanti.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi, cari amici del Sagittario, vi sentite tristi ma forse non sapete neanche voi il perché. Qualcosa non funziona, vi sembra di aver sprecato un’occasione: soprattutto dal punto di vista lavorativo stare rimpiangendo qualcosa appena passato.

Forse si trattava della possibilità di far valere un vostro progetto od una vostra idea: in ogni caso, oggi, fareste meglio a non rimuginarci più sopra.

In amore siete distanti, vi sentite lontani dal partner anche se vi sembra che la colpa sia principalmente dell’altro.

Chi è single, in questa giornata, non può proprio pensare di incontrare qualcuno: domani il muso sicuramente vi sarà passato. Fatevi forza!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Grande giornata per il Capricorno, soprattutto sotto uno dei punti di vista che gli interessano di più: il lavoro.

Oggi riuscirete a sbrigare tutti i vostri impegni con rapidità e competenza ed il risultato sarà una splendida giornata libera che potrete impiegare come volete.

Forse anche pensando al futuro ed a quali saranno i vostri prossimi passi: sentite, lontana, l’ombra dell’insoddisfazione.

In amore, invece, soprattutto chi è in coppia non potrebbe essere più felice: oggi riuscirete a comunicare bene e lasciarvi alle spalle le incomprensioni passate.

Chi è single potrebbe fare nuovi incontri ma, al momento, il rapporto più importante lo avete solo con una persona: voi stessi.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo di oggi 12 Dicembre oggi Acquario

Giove e Saturno sono nel vostro segno, cari amici dell’Acquario, ma questo di certo non vi aiuta a trovare la chiarezza di cui avete bisogno.

Molte delle vostre situazioni lavorative stanno correndo verso la, giusta, conclusione: vi sembra che tutto si muova troppo velocemente ma abbiate fiducia.

Siete sulla strada giusta e non importa a che velocità andate: non ci sono ostacoli!

In amore cercate di prendervi qualche giorno per stare da soli con la persona a cui tenete di più: quando avete tempo da dedicare al rapporto torna, in toto, anche tutta l’intimità di cui sentite la mancanza!

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Una giornata tranquilla per gli amici dei Pesci che devono riprendersi dopo tanti giorni passati a, letteralmente, spremersi le meningi.

In amore soprattutto, infatti, vi sembra di essere sempre fermi nello stesso punto: che cosa sta succedendo, dove state sbagliando?

Cercate di fare i conti anche con le persone che vi sono intorno. Non sempre è colpa vostra!

Il lavoro procede bene, senza troppo intoppi. Oggi è una giornata tranquilla.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Come ogni giorno, vi ricordiamo anche di controllare le previsioni del meteo di oggi, sabato 12 Dicembre 2020.

A domani!