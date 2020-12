Previsioni meteo 12 dicembre: finalmente un po’ di sole

Ancora variabilità nelle previsioni meteo di sabato 12 dicembre: finalmente si rivedrà il sole, ma non mancheranno ancora piovaschi e un po’ di nuvole. Tuttavia, la giornata sarà più serena un po’ in tutta Italia

La giornata di sabato 12 dicembre vedrà, finalmente, il sole fare un po’ capolino. Dopo tanti giorni di piogge, anche abbondanti, la giornata di domani dovrebbe essere migliore. Tuttavia, non si potrà ancora parlare di un vero tempo buono. Semmai, di una tregua in questo periodo di maltempo. Per il tempo davvero bella, portato dall’alta pressione, bisognerà attendere la prossima settimana. Condizioni variabili, domani 12 dicembre.

Si rivede il sole, ma la pioggia è in agguato: meteo 12 dicembre

Sole si alternerà a piogge e nuvole, ma le precipitazioni saranno lievi. Qualche fenomeno in Sardegna e in Emilia al mattino. Qualche piovasco previsto anche in Puglia. Le condizioni miglioreranno progressivamente, ma solo al centro nord. Al sud, il tempo sarà migliore al mattino e nella prima parte del pomeriggio, ma peggiorerà in serata. In particolare in Puglia, Sicilia e Calabria. Temperature in linea con quelle di questi giorni, ma di poco superiori alla media stagionale: in particolare nel meridione, dove già domani si potrebbe registrare qualche aumento.

Nord

Al nord il cielo sarà nuvoloso, con qualche precipitazione sulle Alpi. Piovaschi anche in Val Padana e sul litorale adriatico. Altrove, invece, non sono previsti fenomeni e ci saranno anche schiarite. Le temperature saranno in lieve rialzo, con le massime che andranno tra i 6 e i 10 gradi.

Centro

Al centro la giornata inizierà con nuvole e qualche pioggia, soprattutto sul versante tirrenico. Le condizioni miglioreranno man mano nel corso della giornata, con ampie schiarite. In serata, però, previste altre piogge (non forti) sul medio Adriatico. Le temperature saranno stabili, con le massime tra gli 8 e i 12 gradi.

Sud

Al Sud nuvole e qualche rovescio, soprattutto nella zona tirrenica. Ma la giornata tenderà a migliorare, anche in Sicilia potrebbe esserci qualche fenomeno piovoso intenso, con temporali sparsi. Non mancherà il sole, ma sprazzi. Tempo generalmente variabile, con temperature in rialzo. Le massime andranno tra i 13 e i 17 gradi.

