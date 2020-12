Alessandro Cattelan ha lasciato X-Factor dopo ben dieci anni di conduzione: ecco i motivi e le notizie sul famoso presentatore amato da tutti.

Perché Alessandro Cattelan ha lasciato X-Factor?

Nella puntata conclusiva di X-Factor di ieri sera, infatti, Alessandro ha svelato al pubblico sgomento molto di più rispetto al solo vincitore della trasmissione.

Il famoso conduttore ha, infatti, deciso di abbandonare la conduzione di X-Factor: ma quali sono le sue motivazioni?

Alessandro Cattelan: l’addio ad X-Factor di ieri sera

Ragazzi tra poco finiamo. Forse piangiamo un po’… Grazie a tutti! #XFactor2020 — alessandro cattelan (@alecattelan) December 10, 2020

Lo ha detto anche nei due minuti iniziali dell’ultima puntata di X-Factor, andata in onda ieri sera: “è stata, è e rimarrà un’incredibile storia d’amore“.

Forse Alessandro non si riferiva solo al programma, che quest’anno è andato in onda in maniera decisamente inconsueta.

Tra mascherine, litri e litri di disinfettante, cavi e sacrifici da parte di tutti, infatti, X-Factor ha concluso ieri la sua quattordicesima edizione.

Con un’ultima, eclatante, sorpresa.

L’annuncio della vincitrice (se non sapete chi è non vi faremo spoiler ma lo trovate qui), infatti, è stato decisamente oscurato da una notizia molto più importante: Alessandro Cattelan abbandona il programma.

Dieci anni di conduzione, con un successo strepitoso di pubblico e numeri da far girare la testa.

Dal prossimo anno, X-Factor, avrà un nuovo conduttore.

“Non mi capita spesso di essere senza parole, però è uno di quei momenti. Quando pensavo alla fine me la immaginavo diversa: mi immaginavo di essere al Forum con un sacco di gente, con i miei amici e la mia famiglia ad aspettarmi in camerino.

È stato un anno particolare per tutti e lo finiamo così, così insieme.

Ho conosciuto delle persone fantastiche tra poco le ringrazierò ufficialmente, persone che mi sono state vicino, per questo capiranno la mia decisione. So che probabilmente le metterò in difficoltà ma andrete alla grande lo stesso. Per me è arrivato il momento di voltare pagina, cambiare e andare avanti”

Queste le parole del conduttore, riportate anche da SkyTg24.

Il discorso di Cattelan è terminato con:

“Giudici, è stato bellissimo stare con voi. Grazie a tutti i giudici che sono passati in questi anni. Il mio tempo me lo sono preso. Grazie a tutti“.

Parole emozionanti ed emozionate, dette con un, evidente, nodo alla gola.

Si tratta di un cambiamento enorme, sia per gli spettatori che per il noto presentatore. Il web, ovviamente, ha reagito in maniera massiccia, come suo solito.

Tra lacrime, pianti e tweet disperati, però, ora la domanda è un’altra: perché Alessandro ha abbandonato X-Factor? Cosa c’è nel suo futuro?

Cosa farà in futuro Ale Cattelan? Scopriamolo insieme

Non è che per caso anche #alessandrocattelan vuole entrare in politica? — Robygno (@robygno) December 11, 2020

L’idea più gettonata è quella dell’abbandono, vero e proprio, della rete Sky che ha tenuto per tanti anni a contratto il conduttore.

Vero e proprio motore del famoso programma, è certo che X-Factor non sarebbe stato lo stesso senza di lui e che, quindi, la rete ha fatto bene a tenerselo stretto!

C’è chi vede Cattelan viaggiare già verso la TV di Stato (quindi la Rai) per approdare, addirittura, al Festival di Sanremo.

Insomma, parrebbe probabile (o quantomeno auspicato dai suoi follower) che Alessandro inizi, con il 2021, un percorso decisamente più serio di quello abbandonato ieri.

Il Festival della Canzone Italiana, potrebbe essere una delle possibili opzioni per Alessandro che riuscirebbe, in ogni caso, ad attirare una grossa fetta di spettatori.

In molti, invece, suggeriscono che Cattelan potrebbe “riciclarsi” come giudice: no, non di Masterchef ma proprio di X-Factor!

Il colpo di scena sarebbe, sicuramente, ironico e divertente esattamente come quelli a cui il famoso conduttore ci ha abituati.

La serietà e la commozione presenti nell’annuncio di ieri, però, non fanno pensare ad un ritorno di Cattelan, in nessuna veste, dietro le quinte di X-Factor.

Se il Festival di Sanremo potrebbe essere ancora “troppo” per il conduttore classe 1980 ed il giudice di X-Factor “troppo poco”, quali sono le altre opzioni che si aprono per Alessandro?

C’è chi lo vede lasciare il mondo della TV per dedicarsi ai libri: ne ha già pubblicati molti, non ultimo quello edito lo scorso 3 Dicembre, ispirato dai racconti della figlia.

Altri, invece, pensano che per il conduttore sia giunta l’ora di concentrarsi esclusivamente sulla sua famiglia.

Dopo aver contratto il Covid-19 durante le riprese proprio di quest’ultima stagione di X-Factor, infatti, Alessandro potrebbe aver deciso di mettere al primo posto la famiglia e gli affetti.

Altre possibilità riguarderebbero il mondo del cinema: Cattelan ha già recitato con successo in due film (nel 2014 in “Ogni maledetto Natale” mentre nel 2018 in “Sono tornato”).

Inoltre è un abile doppiatore, e ha prestato la sua voce a molti personaggi d’animazione.

Insomma, le strade aperte di fronte ad Alessandro Cattelan sono molteplici: quale sarà quella giusta?

Ci toccherà, quindi, seguire assiduamente tutti i programmi TV (qui trovate la guida per quelli di oggi) per cercare di individuare la sua prossima apparizione sul piccolo schermo.

I suoi fan aspettano con ansia di conoscere il suo futuro: pronti a seguire il loro “Capitano” ovunque!

#alessandrocattelan ale può condurre tutto ciò che vuole😘 — Maria 🐶 (@Maria65518355) December 11, 2020

La verità è che @alecattelan lascia XFactor solo per gufare il Milan in Europa League l’anno prossimo #alessandrocattelan — MajinMarotta (@MajinMarotta) December 11, 2020

Secondo me #alessandrocattelan andrà a lavorare su #La7 e si porterà con sé #EPCC

Voi che ne dite? — EnzoMonica.Godino (@EnzomonicaG) December 11, 2020

Posso accettare l’abbandono alla conduzione di @alecattelan da XFactor, solo se si siede al tavolo dei giudici…#alessandrocattelan pic.twitter.com/u1mjcUlZLx — Silvia RrS™ (@silvia_nossa) December 11, 2020

E se @alecattelan ha lasciato la conduzione di @XFactor_Italia per partecipare il prossimo anno come concorrente con i suoi singoli : “Broccoletti” e “ce la faremo” ? Lo so sto clownando ma mi spezza come pensiero ahaha😂#XFactor2020 #XF2020#xf20 #alessandrocattelan — beaaa (@BeatriceGitto) December 11, 2020