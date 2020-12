Vi siete mai chiesti chi sia la compagna del famoso show-man Alessandro Cattelan? Ecco tutte le informazioni su Ludovica Sauer.

Un nome decisamente esotico ed evocativo ma un personaggio altrettanto sfuggente ed enigmatico.

Chi è la modella di cui è innamorato Alessandro Cattelan?

Una cosa, sicuramente, la possiamo già dire: è una delle donne più invidiate d’Italia, sia dagli uomini che dalle donne.

Scopriamo insieme la carriera e le notizie sulla vita privata di Ludovica Sauer.

Ludovica Sauer: la scheda personale della modella

Nome: Ludovica Sauer



Ludovica Sauer Data di nascita: 20 febbraio 1982



20 febbraio 1982 Luogo di nascita : Locarno (Svizzera)

: Locarno (Svizzera) Età: 39 anni



39 anni Segno zodiacale: Pesci

Pesci Professione: Modella ed influencer



Modella ed influencer Altezza: – cm



– cm Peso: – kg

– kg Marito : Alessandro Cattelan

: Alessandro Cattelan Figli : due bambine avute con Alessandro Cattelan. Nina (2012) ed Olivia (2016)

: due bambine avute con Alessandro Cattelan. Nina (2012) ed Olivia (2016) Profilo Instagram: @ludosauer

La storia d’amore: come si sono conosciuti Alessandro e Ludovica?

Ma avete visto quanto è cute e pure figa la moglie di Cattelan? Cioè Ludovica Sauer è il prototipo di donna che che che sposerei raga — lisameyer🏥🌈⚡️ (@lisameyerildra1) May 15, 2020

Nata in Svizzera e cresciuta tra Locarno e Porto Alegre, Ludovica Sauer è decisamente una persona che non passa inosservata!

I due fanno coppia fissa dal lontano 2008 quando, secondo quanto ha raccontato Alessandro Cattelan, si sono incontrati durante una partita di calcio.

Cattelan era, al tempo, alla ricerca della donna giusta: nonostante la sua timidezza (parole sue) ha deciso di avvicinarsi a Ludovica.

“Era troppo bella” è quanto ha detto l’ex conduttore di X-Factor “per lasciarsela scappare“.

La coppia è una di quelle che non “scoppia” e non accenna neanche minimamente a farlo: dopo l’arrivo della prima figlia, Nina (nata nel 2012), i due hanno deciso di sposarsi.

Una cerimonia segretissima e privatissima, celebrata durante il venerdì santo del 2014 a Milano.

Secondo sempre quanto ha raccontato Cattelan, infatti, il motivo dietro il matrimonio è stato piuttosto prosaico.

Ludovica, a quanto pare, era preoccupata per il futuro dei loro bambini e così Alessandro ha proposto “Sposiamoci allora, perché no?”.

A quanto pare, però, questo metodo ha decisamente funzionato.

Dopo aver accolto un’altra figlia, Olivia nata nel 2016, la famiglia è diventata più forte e coesa che mai.

I Cattelan/Sauer sono decisamente una delle coppie più invidiate del web: il loro amore è palese e traspare da tutti i post che si lasciano sfuggire.

Pochi, in realtà, visto che di gossip e pettegolezzi sulla loro vita non se ne trovano: meglio per loro!

Ludovica Sauer è famosa per essere stata una modella in Svizzera (ma anche qui da noi non se la cava male!), oltre che il volto di una campagna di Estathé.

Era una delle miss che ricompensavano i vincitori del Giro d’Italia.

Secondo le sue dichiarazioni, ha lavorato principalmente nel mondo dello sport, spaziando dall’automobilismo al ciclismo e dalla Formula 1 al calcio.

Oggi è un’influencer di quelle da non sottovalutare: con più di 160mila follower, Ludovica Sauer è una delle persone che possono fare il bello ed il cattivo tempo sui social!

L’addio di Cattelan ad X-Factor (qui trovate tutte le motivazioni del suo gesto) non ci deve quindi far preoccupare: a casa Cattelan/Sauer ci pensa (per ora) Ludovica!

Nel profilo Instagram della ex modella troviamo numerose (ed importanti) collaborazioni che vanno dalle marche di vestiti ai consigli per le vacanze.

Il tutto fatto con un’ottica personale ed interessante.

Insomma, non i soliti post pubblicitari buttati in maniera raffazzonata in mezzo ad un feed costruito ad hoc ma consigli genuini ed in linea con il personaggio.

Attenzione all’ambiente, al futuro dei bambini ed al volontariato: insomma, i due sono veramente una coppia da sogno.

Buon per loro!