Tutti i programmi tv di oggi 12 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o qualsiasi sport vi piaccia, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 12 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Questa sera in prima serata su Canale 5 ci sarà la finale di “All Together now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker in cui i concorrenti dovranno convincere con le loro performances i giudici e anche il pubblico da casa. Chi vincerà il premio di 50mila euro?

Su Rai 1 invece serata dedicata alla beneficenza. Paolo Belli condurrà “Festa di Natale -Una serata per Telethon”, durante la quale verranno raccolti fondi a favore della ricerca per le malattie genetiche rare.

Su Rai3 parte un nuovo show dedicato a tutti gli artisti che hanno avuto difficoltà ad esibirsi a causa della pandemia. Il titolo è “Ricomincio da Rai3”.

Film in tv oggi: su Canale 20 “Una notte da leoni”

Per chi invece sceglierà di godersi un bel film, stasera su Canale 20 Mediaset risate assicurate con la commedia “Una notte da leoni” ambientata a Las Vegas. Per il resto vi lasciamo scegliere tra tutti le altre pellicole trasmesse.

Ecco la lista completa di tutti i film in onda in prima serata:

Rai 4 21:21 Charlie’s Angels 2000

21:21 Charlie’s Angels 2000 Rai Movie 21:10 Professore per amore

21:10 Professore per amore Italia 1 21:20 Tomorrowland – Il mondo di domani

21:20 Tomorrowland – Il mondo di domani Rete 4 21:22 Kidnap

21:22 Kidnap Iris 21:00 Nome in codice: Broken Arrow

21:00 Nome in codice: Broken Arrow Italia 2 21:10 Fog

21:10 Fog Cielo 21:15 L’ingenua

21:15 L’ingenua La7 21:15 The Aviator

21:15 The Aviator TV8 21:30 Sempre Natale

21:30 Sempre Natale TV2000 21:32 Il mio amico a quattro zampe

21:32 Il mio amico a quattro zampe Paramount 21:10 Homeland Security – 2008

21:10 Homeland Security – 2008 Spike 21:30 7 Seconds

21:30 7 Seconds Canale 20 Mediaset 21:04 Una notte da leoni

21:04 Una notte da leoni Cine 34 21:00 Un esercito di 5 uomini

Programmi di oggi: lo sport in tv

Torna la Serie A con l’undicesima giornata del campionato italiano. Dopo la vittoria con fatica del Sassuolo, oggi ci saranno altri tre anticipi. L’appuntamento di stasera è il match tra Lazio e Verona, in diretta a partire dalle 20.45 su DAZN.

Se invece siete appassionati di pallavolo, alle 20.50 su Rai Sport sarà trasmesso un match del campionato femminile Serie A1.