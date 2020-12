Chi è Dalila Cavalera, finalista di All Together Now: età, altezza, carriera

Chi è Dalila Cavalera: la scheda personale e tutte le informazioni su una delle finaliste nella nuova edizione di All Together Now

Atto finale per la nuova edizione di All Together Now. Tra i sette finalisti c’è anche Dalila Cavalera che con il passare delle settimane ha dimostrato tutta la sua volontà di andare fino in fondo.



Dalila Cavalera è uno dei tre concorrenti arrivati in finale con il massimo punteggio di 100, insieme a ‘Eki’ (chi è il cantante indonesiano) e Alessio Salvaggio. E ha tutte le chances per giocarsela.

Vediamo allora i dati essenziali di Dalila Cavalera



Nome: Dalila Cavalera

Dalila Cavalera Nome d’arte: Dalala

Dalala Data di nascita: 1997



1997 Luogo di nascita : Nardò (Lecce)

: Nardò (Lecce) Età: 23 anni



23 anni Segno zodiacale: non disponibile



non disponibile Professione: Cantante



Cantante Altezza: non disponibile

non disponibile Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi : non ne ha, ma in compenso ha un piercing sul mento

: non ne ha, ma in compenso ha un piercing sul mento Profilo Instagram: @dalila_cavalera

La carriera e la storia personale di Dalila Cavalera: ecco tutto quello che sappiamo su di lei

Dalila Cavalera è nata nel 1997 a Nardò. Ha confessato di aver preso lezioni di canto e di aver fatto parte di un coro nella sua città, ma lo ha lasciato poco dopo. Però quella dei cori è una passione di famiflia che coltiva con il padre.

Durante la sua partecipazione a ‘All Together Now’ ha dichiarato che non è stato facile per lei fare outing. Ma dopo averlo confidato alla sua migliore amica si è sentita più libera e ne ha èparlato anche con la famiglia.

Oggi è fidanzata con Michela, una ragazza di Bologna. Ma parallelamente coltiva la sua passione per la musica. Alle superiori ha partecipato ad un progetto chamato ‘Musica Insieme’ e nel 2013 ha vinto il premio del Nardò Summer Music Festival.

Nella prima serata del talent di Canale 5 si è esibita con una canzone di Vasco Rossi, ‘Gabri’, ed è piaciiuta a tutti. Da lì è stato un crescendo che l’ha portata alla finale.

Suona diversi strumenti musicali, in particolare chitarra e pianoforte. E la sua grinta, aoltre alla sua passione, si vedono tutte.