Chi è ‘Eki’, finalista di All Together Now: età, altezza, carriera

Chi è ‘Eki’: la scheda personale e tutte le informazioni su uno dei finalisti nella nuova edizione di All Together Now

Tutto pronto per la finale nella nuova edizione di All Together Now. E tra i sette finalisti ce n’è uno che molti indicano come possibile favorito. Andiamo alla scoperta di Kam Cahayadi, in arte semplicemente ‘Eki’.

‘Eki’ è uno dei tre concorrenti arrivati in finale con il massimo punteggio di 100, insieme a Dalila Cavalera e Alessio Salvaggio. Anche per questo sono molti ad indicarlo come uno dei possibili vincitori.

All Together Now, stasera c’è la finale e chi vince porterà a casa 50mila euro. Ma soprattutto il talent di Canale 5 è l’occasione per tutti questi cantanti semi sconoscoiuti di farsi notare dalle Case.

Vediamo allora i dati essenziali di Kam ‘Eki’ Cahayadi.

Nome: Kam Cahayadi

Kam Cahayadi Nome d’arte: Eki

Eki Data di nascita: 1987



1987 Luogo di nascita : Giacarta (Indonesia)

: Giacarta (Indonesia) Età: 33 anni



33 anni Segno zodiacale: non disponibile



non disponibile Professione: Cantante



Cantante Altezza: non disponibile

non disponibile Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi : non visibili

: non visibili Profilo Instagram: @eki.music

La carriera e la storia personale di ‘Eki’: ecco tutto quello che sappiamo su di lui

‘Eki’ è il nome d’arte di Kam Cahayadi, nato in Indonesia33 anni fa. Ulltimo arrivato in famiflia, ha anche quattro sorelle e un fratello. Una famiuglia molto unita fino a quando la mamma non è morta e il padre è andato in depressione.

A mantenere la famiglia ha pensato allora una delle sorelle maggiori che ha cominciato a lavorare molto presto. Ma Kam fin da piccolo ha coltivato la sua passione per la musica e ben presto ha deciso che voleva fare il cantante.

Una passione che per lui adesso è diventata lavoro. Ha sposato una ragazza italiana di nome Anna che ha incontrato in Indonesia, è venuto a vivere a Milano e spsso lo potete trovare mentre canta davanti al Duomo.

Già prima però aveva postato diversi video con le sue performances su Youtube interpretando diverse cover con la sua volce calda e molto educata. Il suo sogno è quello di diventare un cantante professionista e per questi ha deciso di partecipare a All Together Now 2020.

Eki ha debuttato nel talent con la cover di “Treasure” ed è passato al turno successivo cokpendo sioprattutto una delle giudici speciali, Anna Tatangelo. Ma poi ha anche accettati la sfida lanciata da J-Ax che gli aveva chiesto di camntare in italiano. La sua esecuzione di ‘Tappeto di Fragole’ dei Modà è nstata un trionfo. Per la prima volta il ‘Muro’ gli ha dato 100 e la giuria ha approvato.