Ignoti si sono introdotti nella casa del defunto campione del mondo nel giorno del suo funerale

Nel giorno del funerale del campione del mondo Paolo Rossi, morto all’età di 64 anni a seguito di un male incurabile, mentre la moglie, la famiglia e la nazione intera lo piangeva e lo salutava per l’ultima volta, nella sua casa si consumava un gesto ignobile.

Paolo Rossi, svaligiano la casa nel giorno del suo funerale

Mentre la moglie era in Chiesa per dare l’estremo saluto al suo amato, ignoti, come riporta il sito dell’Ansa, entravano dentro la sua abitazione a Bucine, in provincia di Arezzo, rubando diversi oggetti preziosi tra cui gioielli della moglie Federica Cappelletti e, pare, anche un orologio appartenente proprio a Paolo Rossi. Sembra che non siano stati toccati invece i cimeli sportivi del campione.

L’amara scoperta è stata fatta dalla moglie che, rientrando a casa dopo il funerale, ha trovato la casa violata e messa a soqquadro dai ladri non ancora identificati. Stando a quanto riportano le agenzie, le forze dell’ordine in questo momento sono sul luogo per tutti gli accertamenti del caso