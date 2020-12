Quante volte ti è capitato di portare il telefono in bagno? Usare lo smartphone è un’abitudine pericolosa soprattutto in vasca. Ecco perché.

Ormai, lo abbiamo detto e ripetuto più di una volta: lo smartphone è quasi diventato un’estensione della nostra mano. Non si tratta più di dipendenza pura e semplice o di desiderio di chattare con gli amici: il cellulare serve a rimanere connessi con il mondo, leggere le notizie e gli ultimi aggiornamenti.

Insomma, è un fedele compagno soprattutto al bagno dove, per molti, ha sostituito la classica bottiglietta di shampoo della quale leggevamo l’intera composizione per ingannare il tempo. Scopriamo insieme perché non dovresti mai usare lo smartphone mentre sei dentro la vasca!

Smartphone al bagno: usarlo in vasca è un’abitudine pericolosa

Hai preparato un bel bagno caldo, magari dopo una dura giornata di lavoro o passata ad eludere la pioggia torrenziale degli ultimi giorni.

C’è tutto: bolle di sapone, luci soffuse, magari anche un libro a portata di mano.

Il protagonista, però, è sempre lui il tuo smartphone: perché non tenerlo vicino per sentire la musica o fare una stories? La vasca è il posto perfetto per scattare una foto all’ambientazione, magari da condividere con i nostri contatti su Facebook Dating. Insomma, il telefono è sempre con te anche e soprattutto quando ti rilassi nella vasca da bagno.

Ancora non lo sai ma portare il cellulare al bagno insieme a te è un’abitudine estremamente pericolosa con la quale stai, addirittura, mettendo a rischio la tua vita!

Il problema nasce non solo quando lo usiamo nel locale dedicato all’igiene (qui vi abbiamo spiegato perché non dovreste mai e poi mai usare il telefono quando siete seduti sul WC) ma anche quando lo teniamo vicino durante il bagno.

Soprattutto se lo hai lasciato attaccato alla presa, così anche lui si ricarica proprio come stai facendo tu, ti stai esponendo ad un rischio non indifferente.

Lo sa bene una giovane ragazza di soli 24 anni proveniente dalla Russia, la cui morte risalente a pochi giorni fa, ha fatto decisamente scalpore.

Il corpo della ragazza, infatti, è stato ritrovato dalla coinquilina: la giovane si trovava nella vasca da bagno quando ha, accidentalmente, fatto scivolare il cellulare in acqua.

Il dispositivo si trovava collegato ad una presa di corrente: per la giovane in acqua non c’è stato nulla da fare.

Casi come questo, purtroppo, sono ben lontani dall’essere un’eccezione: soprattutto tra i giovani, infatti, l’incidenza di questi avvenimenti è spaventosamente alta.

La tecnologia, come in ogni caso, ha fatto dei passi da gigante negli ultimi tempi.

Esistono numerosi dispositivi salva-vita che ci permettono di eliminare i rischi più grandi. Nelle case di recente costruzione gli impianti elettrici sono forniti di ben due allarmi salva-vita. Anche quelle più vecchie ne hanno almeno uno mentre sono solo quelle più antiche ad esserne completamente prive.

L’esempio più classico è quello del phon. Oggi, per fortuna, se vi casca il phon nella vasca da bagno mentre voi siete dentro, non vi succede quasi niente.

Sebbene il dispositivo elettronico a contatto con l’elettricità e l’acqua crei un guasto a terra, i dispositivi salva-vita sono tarati per evitare accumuli di corrente letali.

Per questo motivo, appena il dispositivo connesso alla corrente tocca l’acqua il sistema interviene “tagliando” la quantità di energia elettrica.

Insomma, a quanto pare adesso anche andare al bagno usando lo smartphone attaccato alla presa della corrente non dovrebbe crearci nessun problema. Purtroppo, però, le continue notizie delle vittime di questa brutta abitudine ci fanno correre un brivido lungo la schiena.Meglio prendere ogni precauzione possibile e risparmiarsi la paura.

Dopotutto, infatti, lo smartphone andrebbe anche evitato a tavola per non subire una controindicazione particolare e, in generale, ogni tanto andrebbe lasciato da parte.

Lo sanno bene le persone che decidono di tenerlo in frigorifero: il motivo per cui lo fanno vi stupirà!

Fare il bagno, infatti, dovrebbe essere un’esperienza rilassante e priva di rischi: portate con voi un libro od un bicchiere di vino e lasciate lo smartphone in camera. Il mondo, di certo, non andrà in rovina proprio mentre voi state facendo il bagno, ed anche se dovesse succedere sarebbe meglio scoprirlo il più tardi possibile, no?