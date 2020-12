Striscia la Notizia, Enzo Iachetti la spara grossa: “Ma si, andate…”

La puntata appena finita di Striscia la Notizia di questa sera avrà un lungo strascico di polemiche. Le frasi di Enzo Iachetti sono da censura

La puntata di oggi del tg satirico più famoso della tv italiana, Striscia la Notizia, ce la ricorderemo per molto tempo. La trasmissione ,da poco orfana di Ficarra e Picone, ha visto il gradito ritorno della coppia storica Ezio Greggio ed Enzo Iachetti. I due sembrano non aver mai smesso di condurre Striscia e la loro intesa sembra non risentire degli anni.

Oggi pero Enzino (il signor Iachetti) l’ha sparata grossa, istigando di fatto alla disobbedienza i tanti telespettatori che come ogni sera si collega su Canale 5. Al rientro in studio , dopo un servizio del divertentissimo super eroe Capitan Ventosa sul paradosso che stanno vivendo molti italiani, Enzo Iachetti commenta dicendo: “Ma si…ma dai…andate a mangiare a casa dei parenti“.

In momenti normali non ci sarebbe nulla di male ma in questo periodo storico incitare con estrema leggerezza e superficiaità ad andare a mangiare dai parenti con la scusa “vabbe’ sono 50 metri” come ha fatto il signor Enzino, si corre il rischio che ciò possa essere interpretato come un incitamento a non rispettare le restrizioni introdotte dall’ultimo Dpcm. Si perchè quei 50 metri costringevano i cittadini protagonisti del servizio a oltrepassare il confine del proprio comune per entrare nel comune limitrofo, cosa vietata (anche se al centro della agenda politica di questi giorni)

Per spezzare una lancia in favore del presentatore c’è da dire che in alcune applicazioni pratiche le norme anti-covid sembrano un paradosso che, come le persone del servizio del Capitan Ventosa a cui si riferiva l’infelice commento, obbliga i cittadini a violarle. Nel caso presentato dal servizio Vogliamo pensare che questo sia il messaggio che il signor Enzino voleva dare