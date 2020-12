Oroscopo di oggi 14 Dicembre 2020: ecco tutte le previsioni e la classifica delle stelle ed i pianeti per i segni zodiacali per la giornata di oggi.

Pronti ad iniziare una nuova settimana in compagnia delle stelle?

Leggiamo insieme prima la classifica dei segni zodiacali di oggi, per capire che cosa dobbiamo

Oroscopo di oggi 14 Dicembre 2020: classifica dei segni e previsioni accurate

Gli ultimi posti della classifica dei segni di oggi sono occupati da Pesci, Vergine, Ariete e Toro: la settimana inizia male ma vedrete che ci sarà tempo per recuperare!

A metà classifica troviamo Capricorno, Bilancia, Gemelli e Cancro: il loro lunedì non sarà niente male, soprattutto se sapranno seguire i consigli delle stelle ed evitare i conflitti.

Chi inizia questa settimana veramente felice sono tutti i nati sotto il segno dell’Acquario, Sagittario, Scorpione e Leone: per loro, oggi, le stelle prevedono fortuna e felicità.

Pronti a scoprire le previsioni accurate per tutti i segni zodiacali di oggi, lunedì 14 Dicembre 2020?

Oroscopo di oggi 14 Dicembre Ariete

Un’altra giornata difficile per l’Ariete che ha molte cose di cui occuparsi. Oggi per voi ci saranno problemi ed inconvenienti a cui porre rimedio ma non sempre sarà possibile trovare una soluzione.

Il problema è che amici, familiari ed anche il partner fanno affidamento solo su di voi e vi delegano tantissimi compiti: non potete fare tutto!

Oggi è una giornata nella quale rischiate di rispondere molto male a qualcuno a cui volete bene, proprio a causa di tutto lo stress che sentite.

Amore: 4

4 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Un grosso problema economico potrebbe farsi sentire oggi: cari amici del Toro, questa è una giornata difficile per voi, soprattutto dal punto di vista dei soldi.

Meglio cercare di non perdersi d’animo e valutare correttamente le vostre opzioni.

Siete persone capaci e leali: non buttatevi giù.

In famiglia potranno sicuramente darvi una mano, quando sarete pronti a chiedere aiuto: oggi, però, è meglio ritagliarvi del tempo per stare da soli e riflettere sugli avvenimenti della giornata.

Amore: 7

7 Lavoro: 4

4 Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Nonostante la Luna in posizione negativa nel segno dei Gemelli oggi riuscirete comunque a portare a termine i vostri compiti lavorativi.

Forse vi sentirete affaticati e sotto tono: non preoccupatevi, è solo l’influenza della Luna che nei prossimi giorni dovrebbe sorridervi di più.

Non dimenticate, però, che per oggi potrebbe crearvi qualche problema!

Fate attenzione a come vi rivolgete al partner, agli amici od ai familiari: oggi rischiate di fare qualche disastro!

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Gli amici nati sotto il segno del Cancro possono aspettarsi nella giornata di oggi delle notizie importanti.

Se siano buone o cattive non è ancora dato sapere: sarà la fortuna a decidere sul momento!

Certo è che oggi passerete una giornata decisamente fuori dal comune anche se vi sembrerà di non riuscire a concludere niente.

Gli impegni, infatti, ultimamente stanno avendo la meglio su di voi; fate attenzione a quello che succede con il partner!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo di oggi 14 Dicembre Leone

Una bellissima giornata attende il Leone che, finalmente libero da legacci e imposizioni lavorative, può darsi alla pazza gioia.

Oggi troverete sicuramente il modo di stare con gli amici: un ottimo maniera per rinsaldare i vostri rapporti, soprattutto quelli che avete perso di vista da qualche tempo, proprio a causa del lavoro.

Questo lunedì vi sorride, vi regala tempo libero e voglia di divertirvi: vi sentite leggeri e spensierati come non vi capitava da tanto.

Approfittatene! Sono questi i momenti nei quali si fanno gli incontri più interessanti.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Questo lunedì inizia in maniera difficile per gli amici nati sotto il segno della Vergine: il vostro nervosismo pervade la giornata e vi rende impossibile portare a termine qualsiasi compito.

Sul lavoro, soprattutto, sarete inconcludenti e poco produttivi: una giornata decisamente difficile per voi, soprattutto se siete vicini alla scadenza di un progetto.

In amore ed in famiglia avete il dente avvelenato, qualcuno senza neanche rendersene conto riesce a farvi perdere veramente il lume della ragione.

Calma e sangue freddo: da domani la situazione migliorerà.

Amore: 4

4 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

Lunedì a metà per la Bilancia: tutto dipende dalle vostre mosse oggi!

Da qualche tempo, infatti, state pensando di compiere un passo preciso in una direzione lavorativa: per farlo accadere, però, vi tocca comunicare la vostra decisione ai superiori.

Temete di fare la scelta sbagliata e state rimandando questa decisione veramente da troppo tempo: oggi potrebbe essere la giornata per fare il grande passo!

In amore, già da qualche giorno avete preso delle decisioni discutibili: oggi vi toccherà fare i conti con le vostre azioni.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Bella giornata per lo Scorpione che apre la settimana con un ottimo successo lavorativo.

Le vostre doti affabulatorie, infatti, vi permettono di avere la meglio in uno scontro oggi e guadagnerete, quindi, un grande vantaggio su colleghi e vostri pari.

Probabilmente, se sarete molto attenti, riuscirete a trasformare la vittoria di oggi in qualcosa di concreto per i prossimi giorni. Meglio per voi!

In amore la situazione va bene: se siete in coppia avete trovato, finalmente, un momento di equilibrio mentre chi è da solo non ha neanche un attimo libero.

Tutti ci cercano!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 14 Dicembre Sagittario

Questo lunedì potrebbe coincidere, per gli amici del Sagittario, con l’inizio di una nuova vita.

Avete sentito bene cari Sagittario, oggi per voi le stelle prevedono l’inizio di qualcosa di nuovo!

Sul fronte lavorativo, infatti, ultimamente siete decisamente inarrestabili: talmente tanto che lasciate dietro di voi persone e cose che potrebbero rallentarvi.

Le stelle, però, non vi hanno dimenticato e per la giornata di oggi sussurrano parole dolci al vostro orecchio: oggi farete una conoscenza molto speciale.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Capricorno

Una giornata così così per il Capricorno che, nonostante i tanti impegni di lavoro dai quali di solito riesce a trarre felicità e giovamento, oggi non si sente al massimo.

State seguendo progetti che non accendono il vostro entusiasmo e vi sembra di perdere tempo che potreste impiegare più proficuamente altrove.

Oggi, quindi, non riuscirete a lavorare con il solito profitto e vi sentirete decisamente stanchi e poco felici.

Per fortuna ci pensa l’amore a consolarvi: il partner, però, non può sempre stare al vostro servizio!

Amore: 7

7 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Una meravigliosa giornata per l’Acquario che oggi riprendere la sua vita normale, piena di impegni e di cose da fare.

Vi piace sentirvi impegnati e questo inizio di settimana decisamente non vi farà mancare le attività e le commissioni!

Fortunatamente trovate nel partner un sostegno sicuro, un amico oltre che un amante.

Oggi siete felici, tutto procedere per il meglio: le stelle vi sorridono!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo di oggi 14 Dicembre Pesci

La Luna in opposizione rovina la giornata dei Pesci che si trovano costretti a fare i salti mortali tra lavoro ed impegni personali.

Qualcuno vi mette i bastoni fra le ruote a lavoro, affidandovi più compiti di quelli che potete svolgere e mettendovi in una posizione decisamente delicata.

Oggi non è il giorno giusto per far valere le vostre ragioni, visto, soprattutto, quanto siete indietro sulle cose che dovete fare!

L’amore risente della frenesia della giornata lavorativa: aspettate tempi migliori.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 7

