La rassegna stampa del 14 dicembre dei principali quotidiani italiani. Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi

Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano le principali testate giornalistiche. Nel weekend le prime pagine dei quotidiani italiani si sono concentrate soprattutto sulle discussioni all’interno della maggioranza di governo e sui funerali di Paolo Rossi. Oggi la stampa nazionale si dedica principalmente della possibilità di rendere l’Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, per evitare gli assembramenti visti nell’ultimo weekend.

La Repubblica apre con le disposizioni del Governo per le feste natalizie. Probabile zona rossa in tutto il paese nei giorni festivi e prefestivi. In Germania la pandemia è fuori controllo, lockdown totale fino al 10 gennaio, tempi lunghi per le vaccinazioni di massa. Scontro Conte-Renzi, Italia Viva pronta a ritirare i suoi ministri il 28 dicembre.

Coronavirus nel mondo: il vaccino arriva in Canada, oggi comincia la distribuzione [aggiornamento delle 06:46] https://t.co/PW3icvJWrF — Repubblica (@repubblica) December 14, 2020

Il Corriere della Sera apre con la possibilità dell’Italia di copiare il modello tedesco. L’intera nazione potrebbe diventare zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Assembramenti nei centri storici a Roma e Milano. Il ministro Boccia: “Folle ingiustificabili, ora lockdown totale”. Addio a Le Carré, il maestro delle spy story da guerra fredda.

Il Fatto Quotidiano apre con una simulazione di voto. Cosa succederebbe se si votasse oggi? Italia Viva sparirebbe, al centro destra due seggi su tre e, di conseguenza, la possibilità di scegliere il prossimo Presidente della Repubblica. Assembramenti nelle grandi città a causa dello shopping natalizio, il Governo pronto a prendere provvedimenti.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Dicembre: Se si vota ora, Renzi sparisce: alle destre 2 seggi su 3 e Colle https://t.co/tYjJEnPZDg — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) December 13, 2020

La Stampa apre con la ressa nella città di Torino a causa dello shopping natalizio. Il centro preso d’assalto nel corso della prima domenica in zona gialla. A Treviso shopping, spritz e obitori pieni. Parla Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna: “Il premier ascolti il paese che soffre”. Il retroscena: Renzi chiama Letta per provare a far fuori Conte.

Il Messaggero apre con con gli assembramenti fuori controllo nelle grandi città italiane, e non solo. E’ caos Natale, probabile che il governo decida di varare un nuovo lockdown nei giorni festivi e prefestivi. Il CTS propone: “Servirebbe un’Italia in zona rossa”. Asse tra PD e M5S per blindare il premier Conte contro gli attacchi di Italia Viva.

Rassegna stampa 14 dicembre: come aprono i principali quotidiani italiani

Leggo apre con una statistica sull’indice di contagio, che è nuovamente in salita negli ultimi giorni. Leggo parla di “lezione tedesca”, riferendosi alla possibilità di prendere spunto dalla Germania e imporre un nuovo lockdown nei prossimi giorni. La Merkel ha deciso di chiudere tutto per le feste, troppi contagi e, soprattutto, troppi morti.

Il Mattino apre con l’assalto ai negozi durante il weekend. La folla ha invaso le strade di Napoli e Milano, avanza l’ipotesi di rendere tutta l’Italia zona rossa durante i festivi e i prefestivi. Elezioni comunali 2021 a Napoli, il centro destra deve decidere tra tre nomi. Il Napoli batte la Sampdoria in rimonta grazie ad un super Lozano e Petagna.

Il Resto del Carlino apre con la decisione della Germania di varare un nuovo lockdown. L’Italia potrebbe chiudere bar, ristoranti e negozi nei giorni festivi e prefestivi. Si va verso una deroga degli spostamenti entro 30 chilometri per chi vive nei comuni fino a 5000 abitanti. Medici e virologi non appoggiano, però, questa opzione.

#Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi: il governo ci sta pensando https://t.co/n5py7fFfgE — Corriere dello Sport (@CorSport) December 13, 2020

L’Eco di Bergamo apre con l’assalto in tutte le città italiane ai negozi per lo shopping di Natale. Bergamo non ha fatto eccezione, il commissario Arcuri annuncia nuove restrizioni per i giorni festivi, in particolare Natale e Capodanno. L’Atalanta vince in casa con la Fiorentina, la vittoria tra le mura amiche mancava in campionato dal lontano 4 ottobre, quando gli uomini di Gasperini vinsero 5-2 con il Cagliari.

Il Corriere dello Sport apre con la volata di Natale: tutti addosso al Milan! Vincono Inter (3-1 al Cagliari), Napoli (2-1 alla Sampdoria), Juventus (3-1 al Genoa), Roma (5-1 al Bologna) e Atalanta (3-0 alla Fiorentina). Mezzo passo falso per i rossoneri di Pioli, il Milan pareggia in rimonta 2-2 con il Parma dopo aver preso quattro legni. Dybala torna al goal, Lozano super, Barella avvia la rimonta dell’Inter. Domani subito in campo per gli anticipi del turno infrasettimanale.