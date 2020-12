Chiara Ferragni-Fedez: il bacio sotto la doccia è virale

L’ultima foto di Chiara Ferragni su Instagram è un bacio sotto quella che sembra essere pioggia (o magari una doccia). Uno scatto sensuale

Un dolce bacio appassionato sotto le gocce di quella che sembra essere pioggia. La luce del sole che filtra l’amore tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez: un bacio sensuale e romantico tra le gocce d’acqua. Una semplice doccia, forse, ma l’effetto è suggestivo. La brava Chiara Ferragni è abilissima a rendere sempre originali ed affascinanti i suoi post.

E stavolta ha fatto centro: il romantico bacio con Fedez ha fatto il pieno di like su Instagram. Moltissimi anche i commenti, tra cui quelli di moltissimi “vip” e personaggi famosi. Fedez è nudo, mentre lei è vestita: ecco perché più che una doccia, lo scatto potrebbe sembrare sotto una sorta di pioggia.

Chiara Ferragni e Fedez: scatto appassionato col bacio sotto l’acqua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Eppure, la foto è piena di una luce solare, dorata. Quello che colpisce è la passione e la tenerezza del bacio tra i due coniugi, veri e propri protagonisti dei social con le loro storie e i loro post i Ferragnez sono una realtà del social con milioni di seguaci.

Leggi anche – Chiara Ferragni: botta e risposta con l’ex fidanzata di Fedez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

In particolare, Chiara Ferragni, ieri domenica 13 dicembre, ha deliziato i suoi ammiratori con una serie di scatti a Milano. Tra questi anche uno appena prima del pranzo, dove la bella Chiara sorride dolcemente davanti un invitante piatto di risotto alla milanese. Quello che colpisce è la scollatura della bella Chiara, non eccessiva ma sicuramente che non passa inosservata. E anche questo scatto ha estasiato i suoi numerosi ammiratori, visto che i followers non smettono di aumentare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)