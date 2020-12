Diletta Leotta super sexy a letto: i fans si scatenano

Diletta Leotta dà il buongiorno su Instagram con una foto a letto e in quello che sembra un elegante pigiama dorato

Un dolce risveglio quello che la bella Diletta Leotta dà ai suoi fans su Instagram. La giornalista di Dazn, reduce dalla partita di ieri tra Cagliari e Inter in Sardegna, ha dato il buongiorno ai suoi followers (oltre 3 milioni) con una splendida foto. Diletta è a letto, sembra si sia appena svegliata e in procinto di alzarsi. Sorriso smagliante, fisico scolpito e mozzafiato anche se la bella giornalista indossa quello che sembra essere un pigiama, comunque piuttosto attillato e di colore dorato.

Diletta Leotta, il buongiorno “dorato” delizia i suoi followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Buon lunedì”, scrive Diletta mettendo l’emoticon della faccina che dorme. Un chiaro segnale di come la Leotta abbia approfittato del lunedì dopo la domenica lavorativa per dormire un po’ in più. Scatenati i suoi ammiratori, che hanno immediatamente sommerso di “like” il profilo della giornalista e lasciato una lunga serie di commenti. Ieri, Diletta ha postato ancora: dalla Sardegna due messaggi e due splendide foto per raccontare la sua giornata al seguito del campionato di Serie A.

Leggi anche – Diletta Leotta è magica sia sul set che nei camerini. Foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

me dovete crede sembro io appena sveglio, stesso approccio alla vita pic.twitter.com/hxCg9RKack — Chinaski (@China5ki) December 14, 2020

Sarà anche rifatta ma per me Diletta Leotta merita tantissimo! Fika — MARTINA (@ferrimarti) December 13, 2020