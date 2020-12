E’ incredibile l’epilogo tra il Papu Gomez e l’Atalanta. Il capitano della squadra di Bergamo è il calciatore più famoso e importante della “Dea”, eppure oggi – lunedì 14 dicembre – ha appena annunciato l’addio alla sua Atalanta. L’attaccante, idolo dei tifosi e simbolo delle recenti imprese della formazione nerazzurra, ha pubblicato una “storia” sul suo profilo Instagram, dove ha, di fatto, annunciato il suo addio alla Dea: “Cari tifosi, vi scrivo qui perchè non ho altri mezzi per difendermi o parlare con voi. Voglio solo dirvi che, quando andrò via, saprete la verità riguardo a tutto. Mi conoscete bene, sapete che persona sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. Questo il messaggio del Papu. Addirittura, il calciatore parla di impossibilità di potersi difendere: ma da chi, e da cosa?

Rottura totale tra Gomez e Gasperini: il capitano dell’Atalanta annuncia l’addio

I riferimenti alla furiosa lite con l’allenatore Gampiero Gasperini sono evidenti. Probabilmente, l’argentino si riferisce al fatto che il suo tecnico ha parlato almeno un paio di volte di questa situazione difficile nelle interviste, mentre Gomez non ha avuto la parola. Ecco perché il calciatore ha approfittato della libertà di esprimersi sui suoi canali personali per dire la sua. Evidentemente, anche la società ha preso “le parti” dell’allenatore. Il tono del messaggio di Gomez lo fa capire: lui vorrebbe parlare e raccontare costa sta accadendo, ma evidentemente (almeno stando al suo messaggio) non può farlo. E i tifosi si chiedono quale sia il vero motivo di questa forte rottura. E’ evidente che c’è stato un serio litigio tra l’attaccante il capitano. Ma i motivi non sono chiari. Gasperini ha parlato di motivazioni tattiche (“Decido io dove farlo giocare”) ma nessuno può credere che una simile frattura possa nascere da questioni tecniche.

