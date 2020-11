Chiara Ferragni ha ricevuto un messaggio da Giulia Valentina, ex di suo marito Fedez, ed ha deciso di replicare pubblicamente.

Chiara Ferragni, ancora una volta, ha dimostrato al popolo della rete come fare un buon uso dei social nel 200. La bionda influencer, nelle scorse ore, ha caricato sul proprio profilo Instagram un video in cui si scaglia, e fa riflettere, contro la violenza sulle donne, denunciando una società maschilista e patriarcale. In cui, purtroppo, molto spesso anche alcune donne scelgono di farne parte accettando il sistema per quello che è, non solo ma si scagliano a loro volta contro altre donne.

La riflessione fatta dalla moglie di Fedez, che di recente ha pubblicato l’ecografia di sua figlia, è piaciuta non poco al popolo della rete, che ha apprezzato come lei scelga di inviare messaggi corretti ai tantissimi followers che la seguono.

Tra questi c’è stata anche la risposta di Giulia Valentina, ex di Fedez, che ha deciso di commentare la riflessione dell’influencer, mostrando tutta la sua ammirazione, a suon di emoticon, per quanto affermato contro la violenza sulle donne. Chiara, a sua volta, ha prontamente notato il commento e ha risposto a sua volta, manifestando la sua felicità nel sapere che il suo messaggio è stato compreso anche da lei.

Chiara Ferragni e Giulia Valentina, con qualche emoticon, sono riuscite a scatenare il popolo della rete, che hanno apprezzato e non poco la solidarietà femminile dimostrata.

Giulia Valentina e Chiara Ferragni contro la violenza sulle donne: l’elogio del web

Il botta e risposta tra Chiara Ferragni e Giulia Valentina, come anticipato, è stato particolarmente apprezzato dal popolo della rete in quanto ha avuto la prova che il discorso della bionda influencer, in cui invitava le donne a sostenersi tra loro invece di massacrarsi, è applicato anche nella realtà e non sono soltanto parole al vento visto che ha deciso di rispondere all’ex storica fidanzata di suo marito Fedez.

Il discorso della Ferragni contro la violenza sulle donne in poche ora è riuscito a diventare virale sul web, in quanto il popolo della rete ha apprezzato e non poco che anche questa volta lei sia scesa in campo per difendere i diritti. Quei diritti che, in fondo, appartengono a tutti.

Chiara ancora una volta ha dato il buon esempio, mostrando una solidarietà tra donne, che mai come in questo momento il mondo ha bisogno e il popolo della rete, qui di seguito trovate alcuni dei commenti lasciati sul web, ha apprezzato questa unione al fine di raggiungere uno scopo unico.

brava chiara ferragni che fa un video importante su quanto sia fondamentale condannare il victim shaming, lo slut shaming e i double standard.

lo fa dopo aver preso appunti, dopo essersi informata. non lo fa con la presunzione di insegnare, ma di far riflettere, tutti. — alle🪐🏹🌩️🌙 (@AleMancinelli8) November 20, 2020

Scusate ma vi sembra così assurdo che Giulia Valentina abbia lasciato un commento positivo sotto il post di Chiara? Sono passati anni, hanno entrambe una storia, (e poi sfido chiunque a non appoggiare il pensiero di Chiara) cioè ma si chiama saper stare al mondo eh — Venice Nobi🐚 (@Martyquore) November 20, 2020

Giulia Valentina così superiore che sotto al discorso su ig di Chiara Ferragni moglie del suo ex le fa pure i complimenti aspiro ad essere come lei nella vita — ً (@eliaslusyfir) November 20, 2020

😭😭😭 che bello seguire sia giulia valentina e chiara ferragni da sempre e vederle unite per le giuste cause, lasciando da parte tutte le frivolezze (iykyk) vvb e vi ringrazio pic.twitter.com/Pc4JpsKcsc — ℛos; limonaye (@carefreerain) November 20, 2020

Bisogna anche precisare, però, che nemmeno Giulia Valentina è nuova in questo genere di cose. Anche lei, durante il corso del tempo, ha dimostrato di essere molto attiva sui social promuovendo messaggi di solidarietà tra donne e non solo. Tanto da diventare un vero e proprio punto di riferimento per molte ragazze che hanno scelto di seguire e di vedere in lei una beniamina da emulare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e Giulia Valentina, nonostante il passato, hanno scelto di supportarsi e sostenersi al fine di unire in questa lunga battaglia contro la violenza sulle donne che durante il corso del tempo ha fatto fin troppe vittime e che purtroppo continua a fare. E’ bene precisare, però, che le due non si riferiscono soltanto alla violenza fisica, ma anche a quella psicologica che comporta dei danni che non sono assolutamente da sottovalutare, ma siamo sicuri che il loro appello potrà fare breccia nel cuore dei giovanissimi.