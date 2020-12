Scopriamo insieme quali sono i colori più usati nella scelta dei personaggi dagli utenti di Among Us, il gioco rivelazione di Innersloth

Chi di voi non ha mai provato almeno una volta Among Us? E chi non ci ha mai giocato, siamo sicuri che almeno una volta avrà visto una sessione live su Twitch o su Youtube. Del resto il gioco di Innersloth è stato una vera e propria rivelazione in questo 2020.

Per chi non lo conoscesse ancora, il videogame è molto semplice: ci sono dei personaggi che fanno parte di una “truppa spaziale” e sono “rinchiusi” in una mappa. Per scappare dovranno collaborare e portare a termine dei compiti, ma tra di loro si nascondono due impostori che proveranno a ostacolare gli altri, boicottandoli o uccidendoli. Ovviamente la squadra vince se riuscirà a completare le missioni o a individuare gli impostori.

Il gioco fa parte della categoria indie, senza avere quindi una grafica troppo dettagliata e puntando più all’intrattenimento live (che vi assicuriamo essere spassoso) e alla rigiocabilità infinita, dato che non saprete mai da che parte vi troverete ad ogni partita.

All’interno del gioco sono comunque presenti delle microtransazioni per personalizzare il proprio personaggio. Ad ogni modo la scelta più importante in questo senso riguarda il colore ed Innersloth tramite il proprio profilo Twitter ha stilato una classifica di quelli più utilizzati e quelli più odiati dalla community

want more data? i got more data!! here are the most and least popular Crewmate colors

RIP to brown, my color of choice 🎨💔 pic.twitter.com/BUzFw3Hknq

— Among Us (@AmongUsGame) December 14, 2020