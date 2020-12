Crostata in padella, il trucco veloce per una cottura perfetta

Crostata in padella, sembra strano ma è assolutamente possibile. Un modo più semplice e veloce per una cottura perfetta

Un dolce cotto, ma non in forno e nemmeno al microonde. Può suonare strano eppure è possibile utilizza do un altro attrezzo comunissimo in cucina. Oggi vi spieghiamo come preparare una perfetta crostata in padella, profumatissima e golosa. Esiste un trucco veloce per una cottura perfetta e non è difficile da seguire.

La crostata in padella, ma più in generale tutte le torte cotte in questo modo, richiede tempi diversi rispetto a quelli del forno. Il rischio più comune è che sia ben cotta sotto, quasi bruciata, ma dentro oppure in superficie rimanga cruda. Per questo con alcuni semplicio accorgimenti avrete un risultato ottimale, da applausi.

Il primo trucco è quello di preparare un impasto piuttosto solido, in questo caso una pasta frolla. Servirà a trattenere perfettamente, gli ingredienti con cui farciamo la nostra crostata a cominciare da creme e marmellate, e per avere una cottura uniforme.

Quale tipo di padella scegliere per la cottura della crostata? L’importante è che abbia un fondo antiaderente. Se poi è in pietra, opopure in ghisa, sarà ottima. In genere serve una padella da almeno 22-24 cm di diametro. E se poi nella crostata o nella torta c’è del lievito, puntate su una padella con i bordi alti perché altrimenti rischiate che gonfiandosi si attacchi al coperchio.

Crostata in padella, tempi e modi della cottura: i consigli per un dolce al bacio

La cottura della crostata in padella è certamente un modo origoinale ma non inusuale e ha una sua logica, a patto di rispettare alcune semplici regole. Un metodo di cottura che si sviluppa dal basso verso l’alto, mentrfe il forno distribuisce il suo calore in maniera uniforme. Ecco perché dovrete tenere la fiamma bassa e pazienza se servorà qualche minuto in più.

Il rischio ovviamente è quello di far attaccare la crostata, ma ci sono anche i rimedi. Ad essempio ungere leggermente la padella con burro o con olio prima della cottura per evitare che il fondo attacchi. Oppure utilizzare la carta forno che sarà anche di aiuto per sollevarla senza romperla. In più almeno non rischiate di bruciarla.

In genere per una eccellente crostata in padella dovete tenere il coperchio per almeno 15 minuti e andare con fiamma moderata seguendo i tempi di cottura che sono indicati nella ricetta.

Crostata con marmellata di lamponi cotta in padella, ingredienti e ricetta

Volete un esempio concreto? Ecco la crostata con marmellata di lamponi cotta in padella.

Ingredienti

180 g di farina 00

30 g di burro

50 g di zucchero

1 tuorlo

50 ml di latte

1 pizzico di sale

1 pizzico di lievito per dolci

scorza grattugiata di limone non trattato

150 g di marmellata di lamponi

In una ciotola, setacciate la farina e unite il burro morbidoo. Amalgamate fino a ottenere un composto sabbioso e aromatizzate con scorza grattugiata di un limone non trattato. Aggiungete lo zucchero, il lievito setacciato, il sale, unite 1 tuorlo e il latte, fino ad ottenere un impasto morbido, facilmente lavorabile con le mani.

Avvolgete l’impasto nella pellicola trasparente e lasciate riposare per 15 minuti. Quiindi appoggiate la frolla su un cerchio di carta da forno e stendetela con il matterello fino ad uno spessore di pochi millimetri.

Con un coltello rifilate la frolla per ottenere un cerchio e ripiegate i bordi formando un guscio. Appoggiate la frolla sopra la carta da forno e poi in una padella in pietra dal diametro di 24 cm, chiudete con il coperchio e cuocete per 15 minuti mantenendo una fiamma bassa

Passati i 15 minuti, alzare il coperchio e farcite la base con la marmellata, distribuendola in modo uniforme. Richiudere il coperchio e proseguite la cottura per altri 10 minuti, abbassando ulteriormente il calore.

Togliete la padella dal fuoco e, aiutandovi con una paletta, sollevate la crostata. Lasciate intiepidire, tagliate a fette e servite.