Million Day oggi: estrazione del 17 dicembre 2020, numeri e premi

Tutto pronto come ogni giorno, per la nuova estrazione del Million Day. Dalle ore 19 seguiremo l’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 17 dicembre 2020. I numeri vincenti

Appuntamento immancabile, anche oggi con la consueta estrazione del Million Day di oggi, giovedì 17 dicembre 2020. Il gioco a premi consente di vincere facilmente (a patto di essere molto fortunati) 1 milione di euro, che arriverà direttamente nelle nostre tasche.

Million Day è una delle nuovi giochi di Lottomatica che, al costo di appena 1 euro, consente di vincere 1 milione di euro. Non è semplice, ma occorre fortuna: bisogna indovinare una combinazione di 5 numeri. Basta scegliere e compilare la schedina con 5 numeri a piacere, che sono compresi tra 1 e 55. Con 2, 3 e 4 numeri esatti si vince comunque, ma con premi minori. L’estrazione si tiene alle ore 19.

3 numeri: 50 euro

4 numeri: 1000 euro

5 numeri: 1000000 euro

La giocata può essere piazzata online o in una ricevitoria della Sisal in Italia, e saranno validi tutti i numeri scelti fino alle 18.45, fino un quarto d’ora prima dell’estrazione. Questa è l’estrazione di ieri mercoledì 16 dicembre.

Million Day oggi 17 dicembre: le ultime estrazioni

Per giocare bisogna semplicemente scegliere un numero che va da 1 a 55. Giocando 1 euro se ne potranno selezionare 5, ma non è l’unica opzione a vostra disposizione. E’ possibile alzare la posta e creare dei veri e propri sistemi per avere maggiori probabilità di vittoria.

Per essere aiutati nella scelta dei numeri bisogna sempre d’occhio tutte le estrazioni del gioco in modo da avere un quadro chiaro di cosa è accaduto nei giorni scorsi, e quindi procedere con delle statistiche utili.

Ecco, quindi, pubblicati i numeri che sono stati estratti negli ultimi giorni:

Martedì 15/12 2 17 21 51 54

Lunedì 14/12 30 36 39 46 52

Domenica 13/12 2 12 22 27 46

Sabato 12/12 30 36 39 46 52

Venerdì 11/12 9 10 19 20 28

Giovedì 10/12 11 35 42 43 47

Mercoledì 09/12 6 7 35 42 45

Come si può vedere ci sono alcuni numeri che sono stati estratti almeno due volte: si tratta del 42, 35, 30 e 36. Il 46 è stato estratto per ben 3 volte e per tre giorni consecutivi.