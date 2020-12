Raffaella Fico, amara sorpresa proprio prima delle feste di Natale: è successo all’improvviso ed è una svolta che nessuno aspettava

Sarà un Natale amaro, sempre se le indiscrezioni delle ultime ore troveranno una conferma, perché sarebbe successo tutto da un giorno all’altro e senza nessuna spiegazione. Così infatti sarebbe finita all’improvviso una delle storie d’amore più bollenti della scorsa estate, quella tra Raffaella Fico e Giulio Fratini.

Il giovane imprenditore fiorentino con il quale la showgirl era uscito allo scoperto durante l’estate scorsa ha già mollato la presa come spiega il sito Giornalettismo.com che ha dato l’anteprima. Una rottura inattesa, se non altro perché solo fino a qualche settimana fa i due sembravano indissolubii.

Lei non commenta sui social e non si sbilancia, ma in compenso i social non mentono. L’ultima immagine postata da Raffaella su Instagram è una pubblicità per uno dei suoi sponsor ma foto con il compagno non se ne vedono. Eppure solo qualche settimana fa in una delle sue tante immagini sexy in lingerie, spuntava pure lui che era l’autore delle foto. Adesso invece è sparitoe soprattutto, secondo lo scoop, avrebbe già anche trovato un’altra compagnia.

Raffaella Fico, dopo Mario Balotelli e Alessandro Moggi un altro addio

Tutto il contrario delle immagini pubblicate da ‘Chi’ l’estate scorsa. La showgirl napoletana infatti era stata paparazzata a Positano insieme all’imprenditore fiorentino, giovane e brillante manager di un importante marchio di moda fiorentina conosciuta in tutto il mondo. Senza la figlia Pia, lasciata ai nonni, i due avevano trascorso un weekend romantico tra baci hot e bagni in piscina apparendo molto affiatati.

Dopo Mario Balotelli e Alessandro Moggi, un altro compagno imrpotante e famoso per Raffaella. Fratini da poco era stato inserito da ‘Forbes’ nella lista dei cento talenti più brillanti under 30 ed è anche l’erede di una famiglia facoltosa: il nonno aveva fondato il marchio di jeans Rifle e suo padre invece una catena di alberghi di lusso, Wtb Hotels.

“Sono single e ora sto molto bene così. Ho lasciato Moggi un po’ di mesi fa. Vicino a me hobisogno di un uomo. Di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprieresponsabilità. Nel concreto, che sia un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e, perché no, anche a letto”, raccontava qualche mese fa Raffaella Fico a ‘Un giorno da pecora’. Poteta essere Giulio ma a quanto pare la ricerca continua.