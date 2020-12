Covid-19, bollettino di oggi 17 dicembre 2020: arrivano le ultime notizie aggiornate sul Coronavirus ed i dati dei casi di oggi

Puntuale pure oggi arriva il bollettino legato ai casi di Covid-19 in Italia. Il consueto report descrive la situazione di oggi, giovedì 17 dicembre 2020.

I dati sono forniti direttamente dalla Protezione Civile, che li divulga intorno alle ore 17.00. Tuttavia, non c’è un orario preciso per la pubblicazione dei dati. Di certo, le informazioni arrivano in tempo reale e i numeri vengono diffusi appena si completa la ricezione dei numeri forniti dalle regioni.

Per avere tutti i numeri più recenti, è importante aggiornare la pagina per leggere tutti i dati man mano che verranno pubblicati dai canali ufficiali. Si parte prima dalla situazione nazionale, poi quella regionale ed, infine, le ultime notizie riguardanti il Coronavirus.

Covid-19, bollettino di oggi 17 dicembre 2020: i nuovi casi su scala nazionale

Ieri, in Italia, abbiamo raggiunto i 14.844 nuovi contagi giornalieri: numeri che, ormai, ci sembrano normali ma che continuano a essere molto alti. Sono ancora troppi per poter abbassare la guardia.

Il numero delle vittime è sempre molto elevato: nella giornata di ieri hanno perso la vita a causa del Covid-19 ancora centinaia persone.

Nell’elencare questi impietosi e freddi numeri, il nostro pensiero, come al solito, va a tutti i familiari, i parenti e gli amici di queste persone che a causa del Covid non hanno potuto essere vicini ai loro cari in un momento così terribile.

Questi i casi di oggi a livello nazionale, con il focus sui guariti, i ricoverati ed i nuovi contagi.

In questo articolo trovate tutti i numeri del bollettino di ieri, per poter fare i giusti raffronti.

Totale casi: 18.236 contagiati

Morti: 683 morti

Tamponi: 185.320 tamponi

Dimessi/Guariti: 27.913 guariti

Ricoverati: -470 ricoveri

Terapie intensive: -71 terapie intensive

Tasso di positività: 9,8% (+1,1%)

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia:

Per quel che riguarda il dato riguardante tutti i casi di Coronavirus regione per regione in Italia.

La speranza di tutti è che i numeri inizino ad abbassarsi, compiendo una discesa che seppur a rilento, è omogena.

Bisognerà aspettare la fine delle festività di Natale e Capodanno per scoprire se l’Italia sarà colpita o meno dalla terza ondata di Covid.

Ecco le cifre dei nuovi casi di oggi per ogni regione italiana:

Lombardia: +2.730

Piemonte: +883

Campania: +927

Veneto: +4.402

Emilia Romagna: +1.667

Lazio: +1.597

Toscana: +636

Sicilia: +872

Liguria: +416

Puglia: +1.073

Marche: +467

Abruzzo: +246

Friuli Venezia Giulia: +707

Umbria: +180

P.A. Bolzano: +287

Sardegna: +268

P.A. Trento: +463

Calabria: +194

Valle d’Aosta: +19

Basilicata: +169

Molise: +67

Covid, perché in Italia la campagna di vaccinazione ancora non parte

In molti paesi nel mondo, tra cui Inghilterra, Stati Uniti e alcuni paesi orientali, la campagna di vaccinazione anti Covid è già cominciata. In Italia, ma anche in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea, questa non è ancora partita. Come mai? Il motivo è semplice: i meccanismi burocratici europei prevedono un’autorizzazione sanitaria che ha tempi più lunghi. L’EMA, l’agenzia europea per il farmaco, fa dei controlli e delle verifiche che richiedono tempi maggiori. Se è vero che i controlli sono più accurati (maggiore sicurezza) è altrettanto vero che serve più tempo.

Paesi indipendenti e sovrani come gli Stati Uniti gestiscono loro i tempi. Lo stesso fa l’Inghilterra, che dall’Unione Europea è uscita con la Brexit. Tuttavia, i cittadini europei (tra cui gli italiani) avranno la garanzia che una volta approvato, il vaccino è davvero sicuro. Tuttavia, si sta cercando di accelerare al massimo i tempi, perchè anche la Germania sta protestando. Ecco perché si spinge per anticipare di una settimana l’ok: dalla data del 29 dicembre (quella attualmente fissata) a quella del 22 dicembre, quindi prima di Natale, per avere la tanto attesa buona notizia.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.