Indovina il vip di oggi. La riconosci? In questo scatto era piccolissima. Oggi è un’attrice di successo, molto amata dal pubblico

Indovina il vip di oggi. Riconosci la bambina in questa foto? All’epoca dello scatto era molto piccola, oggi è diventata una donna molto bella ed un’attrice di successo, apprezzata da tutto il pubblico, a 360 gradi. La bambina della foto è diventata famosa grazie ad un concorso di bellezza ma poi non ha voluto continuare la carriera nel campo della moda.

Indovina il vip di oggi. Il suo sogno, sin da piccola, è sempre stato quello di recitare. E così è stato. Oggi ha coronato quel sogno ed ha sempre ottime recensioni dalla critica. Ha recitato negli ultimi anni in diverse produzioni di successo, alcune di queste sono state vendute anche all’estero.

Sì, all’estero. Perché la bambina della foto è italiana ed è conosciuta soprattutto dal pubblico italiano per il momento. Ma, come già detto prima, in futuro potrebbe diventare una star anche all’estero grazie alla partecipazioni in diverse produzioni molto seguite.

La bambina della foto è nata nella meta degli anni ’80 in Sicilia, precisamente a Catania, anche se ha vissuto parte dei suoi primi anni ad Acireale. Ha iniziato gli studi universitari all’Università degli Studi di Catania ma non li ha portati a termine, perché ha preferito concentrarsi sulla sua carriera. E’ stata Miss Italia ed è proprio grazie a questo concorso di bellezza che ha raggiunto la popolarità.

Adesso è chiaro, non è previsto un premio per chi indovina il vip di oggi ma ci teniamo lo stesso a fare i complimenti a chi ci è riuscito sin dall’inizio. Stiamo parlando di Miriam Leone, splendida e bravissima attrice siciliana, che ha vinto Miss Italia nel 2008. Scopriamo qualcosa in più sulla nostra Miriam.

Miriam Leone, biografia e carriera

Nome : Miriam Leone

: Miriam Leone Luogo di nascita : Catania

: Catania Data di nascita : 14 aprile 1985

: 14 aprile 1985 Età : 35

: 35 Altezza : 175 cm

: 175 cm Misure : dato non disponibile

: dato non disponibile Compagno : Paolo Cerullo

: Paolo Cerullo Ex fidanzati : Emanuele Garosci, Boosta, Matteo Martari

: Emanuele Garosci, Boosta, Matteo Martari Segno Zodiacale : Ariete

: Ariete Professione : attrice

: attrice Peso : 67 kg

: 67 kg Occhi : verdi

: verdi Numero di scarpe : 39

: 39 Tatuaggi: uno, sul fianco

Miriam Leone è nata a Catania il 14 aprile 1985. Il padre è insegnante di lettere, la madre impiegata presso il comune di Aci Catena. Ha frequentato le scuole superiori ad Acireale e poi si è iscritta all’università a Catania, alla facoltà di Lettere e Filosofia. Non ha, però, completato gli studi.

E’ diventata famosa grazie al noto concorso di bellezza Miss Italia, nel 2008. Quella edizione è stata presentata da Carlo Conti. E’ arrivata alla fase finale con il titolo di ‘Miss Prima dell’Anno 2008’ ed è prima eliminata, poi ripescata. A sorpresa ha vinto quell’edizione di Miss Italia, aggiudicandosi anche la fascia di ‘Miss Cinema’.

Da quel momento è partita la sua brillante carriera, fatta di cinema, televisione, parti in serie tv di successo, pubblicità e conduzioni televisive. Nel 2009 ha condotto ‘Unomattina Estate’, nello stesso anno viene scelta per condurre ‘Mattina in famiglia’, su Rai Due. Resterà alla conduzione del programma fino al 2011.

Intanto recita in diversi film di successo, come Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, diretto da Giovanni Veronesi, e I soliti idioti – Il film, diretto da Enrico Lando. Nello stesso periodo recita nella sit-com Camera Cafè in un cameo, e in Distretto di Polizia.

Tra il 2011 e il 2013 conduce ‘Unomattina in famiglia’, su Rai Uno. Nella 2014 è protagonista insieme a Rocco Papaleo e Christian De Sica del film La scuola più bella del mondo, che riscuote un ottimo successo al cinema. Negli anni successivi Miriam è protagonista di diversi film di successo.

Nel 2015 è una delle protagonista della serie tv 1992, diretta da Giuseppe Gagliardi. La serie tratta la vicenda di ‘Tangentopoli’. Il grande apprezzamento da parte del pubblico spinge la produzione a continuare con altre stagioni e Miriam è protagonista sia in 1993 (del 2017) che in 1994 (del 2019). Questa trilogia è andata in onda su Sky Atlantic.

Miriam Leone è stata protagonista anche di alcuni spot: nel 2009 partecipa alla pubblicità di Rocchetta, nel 2015 a quella di Vodafone, nel 2018 viene scelta come testimonial da Gucci, mentre nel 2019 pubblicizza in tv L’Oréal. Recentemente è stata la protagonista dello spot di Huawei, azienda di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, sistemi e di soluzioni di rete e telecomunicazioni. Il jingle “E se vuoi la spegni” della pubblicità di Now Tv è stato un tormentone per diversi mesi.

Miriam Leone, vita privata

Miriam Leone è stata legata sentimentalmente ad Emanuele Garosci, conosciuto nei primissimi anni di notorietà. Garosci è un designer di alberghi di lusso. Successivamente è stata con Boosta, tastierista e fondatore dei Subsonica. Poi è stata con Matteo Martari, attore conosciuto sul set di ‘Non uccidere’, nel 2015.

Oggi Miriam è vicina al matrimonio, il futuro sposo si chiama Paolo Cerullo ed è un musicista. Il settimanale ‘Chi’ negli ultimi mesi ha addirittura parlato di un matrimonio già avvenuto in gran segreto, ma la notizia non è stata confermata dalla Leone. Sul profilo Instagram di Miriam non c’è nemmeno una foto con Paolo Cerullo, per questo motivo qualcuno ha azzardato una analogia con il caso di Pamela Prati e Mike Caltagirone.