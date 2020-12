Come pulire a fondo le mattonelle: rimedi naturali e piccoli trucchi

Come pulire a fondo le mattonelle nel bagno e in cucina. Se vi fanno impazzire, restare calmi, ci sono rimedi naturali e piccoli trucchi

Diciamoci tutta la verità: pulire a fondo le mattonelle del bagno e della cucina può diventare una tortura. Lo sporco e le muffe che si annidano tra le fessure sono l’incubo peggiore e sembra che per quanto ci sfoziamo non riusciamo mai a risolvere. La soluzione però c’è ed è nei rimedi naturali e nei piccoli trucchi che già usavano le nostre nonne. In un precedente articolo via abbiamo parlato della doccia intasata, come liberarla velocemente. Oggi andiamo oltre e analizziamo la pulizia totale.

Bicarbonato

Le fessure delle mattonelle in genere sono assorbenti e hanno il brutto vizio di trattenere l’umidità così come il sapone e lo shampoo quando facciamo la doccia. Con il vapore, poi,m la frittata è completa, perché escono muffe di ogni tipo. E allora, passiamo all’azione sfruttando il bicarbonato.

In un bicchierino versatene un po’ insieme a tre gocce di acqua ossigenata. Poi pewscolate e utilizzando uno spazolino da denti vecchi, di quelli che ovviamente avreste buttato, passatelo sulle fughe delle mattonelle facendo una leggera pressione. Poi risciacquate e asciugate con unpanno morbido.

Acqua e aceto

Quando finite uno spruzzatore spray (quello per i vetri o per sgrassare), non buttatelo via, ma riciclatelo. Lavatelo bene per eliminare ogni residiuo, e poi riempitelo con una miscela al 70% di acqua calda e al 30% di aceto bianco.A>giutale per fare mescolare bene e avrete un efficace detersivo per pulire le mattonelle

Spruzzate direttamente sulla muffa e sul calcare, lasciatelo agire per almeno 30 minuti e poi ripassate con un panno morbido e assorbente. A quel punto basterà pulire le piastrelle con il normale etersivo che utilizziamo e saranno come nuove.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia non serve soltanto per rendere perfetto il nostro bucato. Le sue proprietà igieniche e disinfettantilo trasformano in un alleato validissimo anche nelle pulizie.

In particolare parliamo di quelle negli interstizi delle mattonelle: sarà sufficiente mescolarlo con poca acqua e poi con un pennello applicare questa miscela in mezzo alle fughe delle mattonelle poi risciacquare con cura. Alla fine asciugate con un panno morbido.

Fecola di patate

Forse non ci avete mai pensato, ma la fecola di patate aiuta a disincrostare le macchie sulle piastrelle della cucina. Versatene 3 cucchiaini in un bicchiere di acqua ossigenata, preparate una mistura e immergetevi un panno (oppure il solito vecchio spazzolino da denti). Poi strofinatelo sulle piastrelle e risciacquate con acqua, asciugando.

Acqua e succo di limone

Anche il succo di limone è efficace nella pulizia di diverse superfici della casa. Diluite quello di un limone in un litro d’acqua e poi spargetelo con l’aiuto di uno spruzzino sulle mattonelle strofinando con un panno morbido. Servirà anche a combattere la muffa eliminando germi e batteri.