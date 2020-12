Regalo di Natale per tutti gli utenti di Fifa 21: accedendo al gioco riceverete in regalo la carta icona di David Beckham

Siete appassionati di calcio e videogame? Giocate a Fifa 21 e state creando la vostra rosa ideale su FUT? E allora non dovete assolutamente perdervi questo regalo di natale con cui EA Sports ha deciso di omaggiarvi.

A partire dal 15 dicembre infatti vi basterà accedere alla modalità FUT del gioco per ricevere una carta icona di David Beckham, non cedibile in prestito e non vendibile, con overall di 86.

Si tratta della versione “spagnola” dello Spice Boy, riferita appunto alla stagione 2003/04 disputata con il Real Madrid. Ottime dunque le intese con giocatori inglesi o del Real, che fanno sicuramente aumentare il valore del regalo. Unico problema è la posizione: RM, centrocampista destro. Mentre tra i valori più interessanti c’è sicuramente il 90 al passaggio.

Fifa 21, la squadra della settimana

Nel frattempo oggi venerdì 18 dicembre 2020 inizia un altro weekend in cui disputare le 30 partite valevoli per la “Weekend League”, la competizione più difficile e impegnativa della settimana.

Sono stati annunciati mercoledì 16 i giocatori che andranno a comporre il Team of the week 12, disponibili nei pacchetti e nel mercato di Fut. Ecco i calciatori scelti da Ea Sports per questa settimana:

Andrea Consigli (Sassuolo): valutazione pari a 84;

Jules Koundé (Sevilla FC): valutazione pari a 82;

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach): valutazione pari a 84;

James Tavernierr (Rangers): valutazione pari a 84;

Toni Kroos (Real Madrid): valutazione pari a 89;

Carlos Soler (Valencia CF): valutazione pari a 84;

Jonathan Bamba (Lille): valutazione pari a 84;

Dani Olmo (RB Leipzig): valutazione pari a 84;

Hirving Lozano (Napoli): valutazione pari a 86;

Henrikh Mkhitaryan (AC Roma): valutazione pari a 85;

Jamie Vardy (Leicester City): valutazione pari a 88;

Emiliano Martínez (Aston Villa): valutazione pari a 80;

Michael Keane (Everton): valutazione pari a 82;

Deian Sorescu (Dinamo Bucarest): valutazione pari a 78;

Lucas Paquetá (Lione): valutazione pari a 81,;

Lucas Zelarayán (Columbus Crew): valutazione pari a 81;

Antony (Ajax): valutazione pari a 82;

Darío Benedetto (Marsiglia): valutazione pari a 82;

Shon Weissman (Real Valladolid): valutazione pari a 81;

Emmanuel Gigliotti (Leon): valutazione pari a 79;

Leonardo Mancuso (Empoli): valutazione pari a 78;

Jonson Clarke-Harris (Peterborough United): valutazione pari a 76;

Sascha Mölders (Monaco): valutazione pari a 75;

Della nostra Serie A sono stati scelti Lozano del Napoli, Mkhitaryan della Roma e Consigli del Sassuolo. Per quanto riguarda gli altri campionati, sicuramente da provare la nuova versione di James Vardy e quella di Bamba del Lione.

Voi quale giocatore avete trovato nei pacchetti? E quali proverete nella Weekend league di questa settimana? Non ci resta che augurarvi tante vittorie.