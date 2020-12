Ci vogliono solamente pochissimi minuti per svolgere al meglio questo test e comprendere la tua vera essenza. Scopriamolo assieme.

Grazie a questo test buddista sarai concretamente in grado di comprendere il tuo vero io utilizzando pochissimo del tuo tempo. Ti basterà solamente rispondere a queste 3 domande molto semplici.

Dovrai solo assicurarti di dare una risposta che sia il più istintiva possibile e che non sia in alcun modo dettata da pensieri continui o ragionamenti troppo lunghi che possano influenzare il tuo istinto che in realtà sottolinea la tua essenza.

Per svolgere questo test devi mettere in pausa la parte razionale della tua mente, rilassarti e rispondere con la prima cosa che ti viene in mente. Non lasciarti influenzare da nulla.

Prendi carta e penna per trascrivere le risposte, o memorizzale in modo da non dimenticarle e dai inizio a questo fantastico test!

Il test buddista in sole 3 domande ti aiuterà a capire la tua essenza: provalo subito

Il tuo primo pensiero è quello nato dal tuo istinto e dalla tua intuizione, se pensi troppo alla risposta l’intuizione verrà sostituita dalla logica e quindi questo test verrà vanificato e non riuscirai a risalire alla tua essenza.

Alla fine del test, potrai dire senza dubbio di aver scoperto qualcosa di importante di te che ancora non conoscevi prima di adesso e che sicuramente tutto quello che avrai scoperto ti aprirà gli occhi a qualcosa di nuovo.

Quando sei pronto immagina la situazione seguente e fornisci le tue risposte:

Domanda 1

Immagina che davanti a te comparissero come per magia ben 5 animali: un maiale, una pecora, un cavallo, una tigre ed una mucca.

La prima cosa che bisogna fare con questi animali è quella di metterli in fila indiana, l’uno dietro l’altro. Devi rispondere quindi a “quale ordine seguiresti?”

Non devi assolutamente pensarci troppo, annota subito la tua risposta sul foglietto di carta.

Dopo aver segnato l’ordine passa alla domanda successiva.

Domanda 2

Completa ciascuna delle frasi che seguono utilizzando un semplice aggettivo per ogni sostantivo che ritrovi indicato:

Un cane è… Un gatto è… Un topo è… Il caffè è… Il mare è…

Domanda 3

Porta alla tua mente cinque persone importanti nella tua vita. Adesso devi attribuire ad ognuna di queste persone un colore tra quelli indicati di seguito:

Il colore Giallo Il colore Arancione Il colore Rosso Il colore Bianco Il colore Verde

Dopo aver risposto alle domande scopri i risultati del Test e scoprire grazie alle semplici risposte che hai dato quali sono le cose che rappresentano la tua essenza, il tuo io nascosto.

I risultati delle domande ti lasceranno senza parole

Di seguito potrai scoprire i risultati del test a cui ti sei tanto impegnato.

Domanda 1:

I 5 animali indicano le tue priorità e l’ordine con cui li hai sistemati indicano le priorità nella tua vita (guarda il foglietto e scopri quali sono)

Mucca – Carriera Tigre – Valore personale Pecora – Amore Cavallo – Famiglia Maiale – Soldi

Domanda 2:

Gli aggettivi che hai immaginato invece rappresentano il tuo modo di rapportarti nei diversi ambiti della vita.

Cane: la tua personalità Gatto: la personalità del tuo partner Topo: la personalità dei tuoi nemici Caffè: la tua opinione sul sesso Mare: la tua vita in generale

Domanda 3

I colori scelti ed abbinati rappresentano il ruolo che le persone hanno avuto nella tua vita e che continueranno probabilmente ad avere.



Giallo: qualcuno che ha avuto un impatto importante sulla tua vita Arancione: Qualcuno che pensi sia un vero amico Rosso: qualcuno che ami con tutto il cuore Bianco: il tuo stato d’animo al momento Verde: qualcuno che probabilmente non dimenticherai

Ti è piaciuto il test che hai appena svolto? ti ha aiutato a comprendere la tua vera essenza e qualcosa in più su di te e sulle tue relazioni con gli altri?

